ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 17 танків та 42 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 17 танків та 42 артсистеми

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 421 430 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6695 (+17) од.;

  • бойових броньованих машин — 12779 (+51) од.;

  • артилерійських систем — 10350 (+42) од.;

  • РСЗВ — 1009 (+1) од.;

  • засоби ППО — 701 од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7963 (+42) од.;

  • крилаті ракети — 1919 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13532 (+53) од.;

  • спеціальна техніка — 1647 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби, противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію, — зазначає Генштаб.

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