ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 17 танків та 42 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 421 430 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6695 (+17) од.;

бойових броньованих машин — 12779 (+51) од.;

артилерійських систем — 10350 (+42) од.;

РСЗВ — 1009 (+1) од.;

засоби ППО — 701 од.;

літаків — 347 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7963 (+42) од.;

крилаті ракети — 1919 (+1) од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13532 (+53) од.;

спеціальна техніка — 1647 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.