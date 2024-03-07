ЗСУ знищили понад тисячу військових РФ, 17 танків та 42 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 421 430 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6695 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 12779 (+51) од.;
артилерійських систем — 10350 (+42) од.;
РСЗВ — 1009 (+1) од.;
засоби ППО — 701 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7963 (+42) од.;
крилаті ракети — 1919 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13532 (+53) од.;
спеціальна техніка — 1647 (+5) од.
Яка ситуація на фронті
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог провів 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
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