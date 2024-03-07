Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало нове перехоплення, в якому російський окупант скаржиться на стрімку деградацію армії РФ.

Солдат РФ розповів правду про російську армію

Російський окупант висміює спроможність армії РФ захопити Київ.

Він звертає увагу на те, що «Авдеевку взяли, распели, как будто пол Украины взяли».

Окрім того, загарбник визнає успішність бійців ЗСУ на фронті.

Отбиваются неплохо, нах*й. они точнее бл-дь, стреляют, чаще, нах*й. У них вкид больше, снарядов больше. народу может меньше, но зато они артиллерией всё перекрывают, они кидают всё сюда, — заявляє солдат РФ. Поширити

Ба більше, окупант скаржиться, що їм не дають стріляти й стверджує, що “3-4 снаряда — лимит”;

На переконання окупанта, вагнерівці пішли на Москву через серйозні проблеми з боєприпасами.

Боеприпасов немного, войска не обученные… 600 человек наших умерло там за 1,5 месяца этого штурма. кто-нибудь сказал об этом по телевизору, нах*й? Тут порой воды нет, нах*й, тоже никогда ничего не скажет — «у нас всё отлично», — бідкається солдат РФ. Поширити

Втрати армії РФ станом на 7 березня

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено: