Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало нове перехоплення, в якому російський окупант скаржиться на стрімку деградацію армії РФ.
Солдат РФ розповів правду про російську армію
Російський окупант висміює спроможність армії РФ захопити Київ.
Він звертає увагу на те, що «Авдеевку взяли, распели, как будто пол Украины взяли».
Окрім того, загарбник визнає успішність бійців ЗСУ на фронті.
Ба більше, окупант скаржиться, що їм не дають стріляти й стверджує, що “3-4 снаряда — лимит”;
На переконання окупанта, вагнерівці пішли на Москву через серйозні проблеми з боєприпасами.
Втрати армії РФ станом на 7 березня
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1160 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6695 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 12779 (+51) од.;
артилерійських систем — 10350 (+42) од.;
РСЗВ — 1009 (+1) од.;
засоби ППО — 701 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7963 (+42) од.;
крилаті ракети — 1919 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13532 (+53) од.;
спеціальна техніка — 1647 (+5) од.
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