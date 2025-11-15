СБУ дронами уничтожила 4 пусковые установки С-400 "Триумф" и 2 радара в Новороссийске — источники

В результате удара украинских дронов по портовой и нефтяной инфраструктуре в российском Новороссийске 14 ноября уничтожены 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара. Об этом стало известно от источников в СБУ.

СБУ дронами уничтожила пусковые установки С-400 "Триумф" и радары в Новороссийске

Появились новые данные о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников Центра спецопераций "Альфа" СБУ в Новороссийске.

Спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Спутниковые снимки

Они размещались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров — раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целеуказания 92Н6 ("Grave Stone")".

В общей сложности на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).