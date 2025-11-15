СБУ дронами знищила 4 пускові установки С-400 "Тріумф" та 2 радари у Новоросійську — джерела

Внаслідок удару українських дронів по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську 14 листопада знищено 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел в СБУ.

СБУ дронами знищила пускові установки С-400 "Тріумф" та радари у Новоросійську

З'явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Новоросійську.

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Супутникові знімки

Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone")".

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).