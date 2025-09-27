СБУ поразили дронами нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в РФ — источники

Дроны Службы безопасности Украины ночью 27 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации. Объект выведен из строя. Об этом сообщили источники ONLINE.UA в СБУ.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины совершила атаку дронами на нефтеперекачивающую станцию “Тиньговатово” в РФ, вызвав временное прекращение работы объекта.
- Атака является новой эскалацией конфликта между Украиной и Россией, где Украина продолжает применять санкции против нефтяного сектора РФ.
- Дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, РФ, вызвав пожар и временную приостановку транспортировки нефти.
СБУ дронами атаковали НПС в Чувашии РФ
В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которое находится в 1 тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ.
СБУ из своих источников известно, что попадание дрона произошло в помповую станцию №1, возник пожар. Пока нефть через эту НПС не транспортируется.
Напомним, что утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании БПЛА в помповую станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.
Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и ССС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.
