СБУ поразили дронами нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в РФ — источники

Дроны Службы безопасности Украины ночью 27 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации. Объект выведен из строя. Об этом сообщили источники ONLINE.UA в СБУ.

СБУ дронами атаковали НПС в Чувашии РФ

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которое находится в 1 тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ.

Отмечается, что работу станции временно приостановили до выяснения степени повреждения объекта, как сказано в официальном заявлении. Атаку подтвердил руководитель республики. Поделиться

СБУ из своих источников известно, что попадание дрона произошло в помповую станцию №1, возник пожар. Пока нефть через эту НПС не транспортируется.

Спутниковые снимки НПС после атаки дронов

СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и дальше. Поделиться

Напомним, что утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании БПЛА в помповую станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.