СБУ поразили дронами нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в РФ — источники
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ поразили дронами нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в РФ — источники

бавовна
Источник:  online.ua

Дроны Службы безопасности Украины ночью 27 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации. Объект выведен из строя. Об этом сообщили источники ONLINE.UA в СБУ.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины совершила атаку дронами на нефтеперекачивающую станцию “Тиньговатово” в РФ, вызвав временное прекращение работы объекта.
  • Атака является новой эскалацией конфликта между Украиной и Россией, где Украина продолжает применять санкции против нефтяного сектора РФ.
  • Дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, РФ, вызвав пожар и временную приостановку транспортировки нефти.

СБУ дронами атаковали НПС в Чувашии РФ

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которое находится в 1 тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ.

Отмечается, что работу станции временно приостановили до выяснения степени повреждения объекта, как сказано в официальном заявлении. Атаку подтвердил руководитель республики.

СБУ из своих источников известно, что попадание дрона произошло в помповую станцию №1, возник пожар. Пока нефть через эту НПС не транспортируется.

Спутниковые снимки НПС после атаки дронов

СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и дальше.

Напомним, что утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании БПЛА в помповую станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.

Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и ССС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.

