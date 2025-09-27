СБУ дронами уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у РФ — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ дронами уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у РФ — джерела

НПС
Джерело:  online.ua

Дрони Служби безпеки України вночі 27 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації. Об'єкт виведено з ладу. Про це повідомили джерела ONLINE.UA у СБУ.

Головні тези:

  • Служба безпеки України вночі здійснила атаку дронами на нафтоперекачувальну станцію Тиньговатово в Чувашії, РФ.
  • Атака призвела до зміщення об'єкта з ладу, а також тимчасового припинення роботи станції для оцінки пошкоджень.
  • Це є новим етапом у конфлікті між Україною та Росією, де Україна продовжує вводити санкції проти нафтового сектору РФ.

СБУ дронами атакували НПС у Чувашії РФ

У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка знаходиться за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ.

Зазначається, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта — як сказано в офіційній заяві. Атаку підтвердив керівник республіки.

СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у помпову станцію № 1, виникла пожежа. Наразі нафта через цю НПС не транспортується.

Супутникові знімки НПС після атаки дронів

СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання БПЛА в помпову станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.

Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Злагоджена робота сил СБУ та ССО, а також ГУР та СБС сумарно вибила близько 20% нафтопереробки в Росії, що призвело до паливної кризи та проблем з логістикою.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії
Генштаб ЗСУ
Саратовський НПЗ знову під ударом
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" в Росії. Генштаб ЗСУ розкрив деталі
Генштаб ЗСУ
Українські воїни повідомили про нові успішні операції
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" лунала у кількох регіонах РФ і окупованому Криму — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?