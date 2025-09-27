СБУ дронами уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у РФ — джерела

Дрони Служби безпеки України вночі 27 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації. Об'єкт виведено з ладу. Про це повідомили джерела ONLINE.UA у СБУ.

СБУ дронами атакували НПС у Чувашії РФ

У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка знаходиться за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ.

Зазначається, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта — як сказано в офіційній заяві. Атаку підтвердив керівник республіки. Поширити

СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у помпову станцію № 1, виникла пожежа. Наразі нафта через цю НПС не транспортується.

Супутникові знімки НПС після атаки дронів

СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі. Поширити

Нагадаємо, що вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання БПЛА в помпову станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.