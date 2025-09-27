СБУ дронами уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" у РФ — джерела

Дрони Служби безпеки України вночі 27 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації. Об'єкт виведено з ладу. Про це повідомили джерела ONLINE.UA у СБУ.
Головні тези:
- Служба безпеки України вночі здійснила атаку дронами на нафтоперекачувальну станцію Тиньговатово в Чувашії, РФ.
- Атака призвела до зміщення об'єкта з ладу, а також тимчасового припинення роботи станції для оцінки пошкоджень.
- Це є новим етапом у конфлікті між Україною та Росією, де Україна продовжує вводити санкції проти нафтового сектору РФ.
СБУ дронами атакували НПС у Чувашії РФ
У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка знаходиться за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ.
СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у помпову станцію № 1, виникла пожежа. Наразі нафта через цю НПС не транспортується.
Нагадаємо, що вранці 27 вересня росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку. Було сказано про влучання БПЛА в помпову станцію, але офіційних підтверджень з боку України не було.
Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Злагоджена робота сил СБУ та ССО, а також ГУР та СБС сумарно вибила близько 20% нафтопереробки в Росії, що призвело до паливної кризи та проблем з логістикою.
