СБУ разоблачила украинскую консулку на помощи нелегалам из стран Азии переехать в ЕС

Стражи порядка заблокировали канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. На этом разоблачили украинскую консулку посольства Украины в одной из стран Центральной Азии.
Украинская консулка организовала схему для переправы нелегальных мигрантов
В Киеве разоблачили второго секретаря по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный «трафик».
СБУ отмечает, что, будучи в должности в дипломатическом учреждении, женщина за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.
Она оформляла своим клиентам визы для въезда в Украину в качестве студентов украинских заведений высшего образования.
С каждого нелегала она брала до 3 тыс. долларов.
К своей деятельности она привлекла двух иностранцев, которые договаривались с клиентами об условиях поездки и передавали деньги организатору схемы.
Что угрожает фигурантке
СБУ сообщает, что женщина помогла нелегально уехать около 900 выходцам из стран террористического риска.
На полученные средства консул купила элитную недвижимость в центре Киева и Одессе.
В настоящее время консул уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).
Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Решаются вопросы об избрании фигурантке меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество.
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