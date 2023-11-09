СБУ разоблачила украинскую консулку на помощи нелегалам из стран Азии переехать в ЕС

Стражи порядка заблокировали канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. На этом разоблачили украинскую консулку посольства Украины в одной из стран Центральной Азии.

Украинская консулка организовала схему для переправы нелегальных мигрантов

В Киеве разоблачили второго секретаря по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный «трафик».

СБУ отмечает, что, будучи в должности в дипломатическом учреждении, женщина за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Она оформляла своим клиентам визы для въезда в Украину в качестве студентов украинских заведений высшего образования.

С каждого нелегала она брала до 3 тыс. долларов.

К своей деятельности она привлекла двух иностранцев, которые договаривались с клиентами об условиях поездки и передавали деньги организатору схемы.

Что угрожает фигурантке

СБУ сообщает, что женщина помогла нелегально уехать около 900 выходцам из стран террористического риска.

На полученные средства консул купила элитную недвижимость в центре Киева и Одессе.

В настоящее время консул уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).

Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решаются вопросы об избрании фигурантке меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество.