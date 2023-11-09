СБУ викрила українську консулку на допомозі нелегалам із країн Азії переїхати до ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ викрила українську консулку на допомозі нелегалам із країн Азії переїхати до ЄС

СБУ
СБУ

Правоохоронці заблокували канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. На цьому викрили українську консулку посольства України в одній з країн Центральної Азії.

Українська консулка організувала схему для переправи нелегальних мігрантів

У Києві викрили другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний «трафік».

СБУ зазначає, що, перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, жінка за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Вона оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до України у якості студентів українських закладів вищої освіти.

З кожного нелегала вона брала до 3 тис доларів.

До своєї діяльності вона залучила двох іноземців, які домовлялися з клієнтами про «умови поїздки» та передавали гроші організаторці схеми.

Що загрожує фігурантці

СБУ повідомляє, що жінка допомогла нелегально виїхати близько 900 вихідцям з країн терористичного ризику.

На отримані кошти консулка купила елітну нерухомість у центрі Києва та Одесі.

Наразі консулці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

Їй загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно.

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