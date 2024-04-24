СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры за "сдачу" позиций ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) Арсению за наведение россиян на позиции ВСУ.
Что известно о пророссийском митрополите Арсении
По версии следствия, митропот Арсений "слив" россиянам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.
Это произошло во время литургии. Тогда Арсений на видео назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск, а затем видео опубликовали на сайте Лавры и в местной группе Telegram.
СБУ утверждает, что таким образом клирик пытался завуалированно передать оккупантам места дислокации украинских блокпостов.
Митрополит Арсений получил подозрение за распространение информации о расположении ВСУ.
Ему грозит до 8 лет тюрьмы, сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения.
Что известно о проверках УПЦ Московского патриархата
В прошлом году СБУ провела ряд проверок епархий УПЦ МП, в результате чего десятки служителей Московского патриархата получили подозрение в разжигании вражды, государственной измене или отрицании войны.
Недавно подозрение было объявлено священнику Данилевичу, призвавшему помолиться за оккупантов в войне против Украины
Также патриарх Кирилл был объявлен в розыск. Уведомление о розыске появилось в базе розыска Министерства внутренних дел.
Его обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также по ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).
В базе отмечают, что мера пресечения для патриарха — содержание под стражей.
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