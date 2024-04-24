СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры за "сдачу" позиций ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) Арсению за наведение россиян на позиции ВСУ.

Что известно о пророссийском митрополите Арсении

По версии следствия, митропот Арсений "слив" россиянам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

Это произошло во время литургии. Тогда Арсений на видео назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск, а затем видео опубликовали на сайте Лавры и в местной группе Telegram.

СБУ утверждает, что таким образом клирик пытался завуалированно передать оккупантам места дислокации украинских блокпостов.

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют его многочисленные интервью, в которых он называл вооруженную агрессию России "гражданским конфликтом", — отмечают в СБУ. Поделиться

Митрополит Арсений получил подозрение за распространение информации о расположении ВСУ.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы, сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения.

Что известно о проверках УПЦ Московского патриархата

В прошлом году СБУ провела ряд проверок епархий УПЦ МП, в результате чего десятки служителей Московского патриархата получили подозрение в разжигании вражды, государственной измене или отрицании войны.

Недавно подозрение было объявлено священнику Данилевичу, призвавшему помолиться за оккупантов в войне против Украины

Также патриарх Кирилл был объявлен в розыск. Уведомление о розыске появилось в базе розыска Министерства внутренних дел.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также по ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

В базе отмечают, что мера пресечения для патриарха — содержание под стражей.