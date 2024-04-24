СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври за "здачу" позицій ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсенію за наведення росіян на позиції ЗСУ.

Що відомо про проросійського митрополита Арсенія

За версією слідства, митропот Арсеній “злив” росіянам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

Це відбулося під час літургії. Тоді Арсеній на відео назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ, а згодом відео опублікували на сайті Лаври та в місцевій групі Telegram.

СБУ стверджує, що таким чином клірик намагався завуальовано передати окупантам місця дислокації українських блокпостів.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать його численні інтерв’ю, в яких він називав збройну агресію рф “громадянським конфліктом”, — зазначають в СБУ. Поширити

Митрополит Арсеній отримав підозру за поширення інформації про розташування ЗСУ.

Йому загрожує до 8 років увʼязнення, зараз підозрюваному обирають запобіжний захід.

Що відомо про перевірки УПЦ Московського патріархату

Минулого року СБУ провела низку перевірок єпархій УПЦ МП внаслідок чого десятки служителів Московського патріархату отримали підозру щодо розпалювання ворожнечі, державну зраду чи заперечення війни.

Нещодавно підозру було оголошено священнику Данилевичу, який закликав помолитися за окупантів у війні проти України

Також патріарха Кирила оголосили в розшук. Повідомлення про розшук з’явилося в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Його обвинувачують за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), а також за ч. 2 ст. 437 ККУ (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).

У базі зазначають, що запобіжний захід для патріарха — тримання під вартою.