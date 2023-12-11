СБУ выступила с официальным комментарием касаемо ликвидации Кивы

Коллаборанта и госпредателя Илью Киву убили в Московской области во время прогулки. CБУ впервые прокомментировала ликвидацию преступника.

СБУ прокомментировала ликвидацию Киева

Служба безопасности опубликовала официальный комментарий по ликвидации Ильи Кивы.

Там отметили, что СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины.

Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова, – отметили в СБУ. Поделиться

Также в Службе безопасности отметили, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после Победы.

Что известно о ликвидации Ильи Кивы

6 декабря предателя Илью Киву, который был народным депутатом от ОПЗЖ, был найден мертвым в селе Супонево под Москвой.

Позже выяснилось, что скандального коллаборанта убили из стрелкового оружия спецназовцы СБУ.

Впоследствии также в Главном управлении разведки подтвердили ликвидацию одиозного политика.

С таким заявлением выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Да, можем подтвердить, что Кива "все". Такая судьба будет постигнуть других предателей Украины и муртадов путинского режима, – сообщил он. Поделиться

По словам Андрея Юсова, именно Илья Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

Уже 7 декабря Следом РФ заявил о том, что бывший украинский нардеп гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел у него несколько выстрелов. От полученных ранений изменник скончался на месте.