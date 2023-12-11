СБУ виступила з офіційним коментарем щодо ліквідації Киви

Колаборанта й держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки. CБУ вперше прокоментувала ліквідацію злочинця.

СБУ прокоментувала ліквідацію Киви

Служба безпеки опублікувала офіційний коментар щодо ліквідації Іллі Киви.

Там зазначили, що СБУ проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України.

Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова, – зазначили в СБУ. Поширити

Також у Службі Безпеки зазначили, що всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після Перемоги.

Що відомо про ліквідацію Іллі Киви

6 грудня зрадника Іллю Киву, який був народним депутатом від ОПЗЖ, знайшли мертвим у селі Супонєво під Москвою.

Пізніше з’ясувалося, що скандального колаборанта вбили зі стрілецької зброї спецпризначенці СБУ.

Згодом також в Головному управління розвідки підтвердили ліквідацію одіозного політика.

З такою заявою виступив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Так, можемо підтвердити, що Ківа "всьо". Така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму, – повідомив він. Поширити

За словами Андрія Юсова, саме Ілля Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".

Уже 7 грудня Слідком РФ заявив про те, що колишній український нардеп гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень зрадник помер на місці.