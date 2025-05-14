"Считает слабой". Блинкен призвал Европу показать Трампу свою сплоченность
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"Считает слабой". Блинкен призвал Европу показать Трампу свою сплоченность

Блинкен
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Источник:  The Times

Президент США Дональд Трамп считает Европу слабой и разобщенной. Такое заявление сделал экс-госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Times Radio, призвав европейских лидеров противостоять Вашингтону.

Главные тезисы

  • Энтони Блинкен призывает европейских лидеров проявить единство и организованность перед президентом США Дональдом Трампом.
  • Блинкен убежден, что Трамп рассматривает Европу как слабое и разобщенное образование, в отличие от других сильных лидеров.

Блинкен призвал Европу показать Трампу свое единство

Он уверен, что Трамп считает сильными лидерами:

  • нелегитимного президента РФ Владимира Путина,

  • главы Китая Си Цзиньпина,

  • премьер-министра Индии Нарендру Моди,

  • Реджепа Эрдогана из Турции,

  • наследного принца Мухаммеда бин Салмана из Саудовской Аравии.

Честно говоря, когда он смотрит на Европу, я думаю, он видит не сильный континент, который, по его мнению, не объединен, который является более слабым игроком. И поэтому я думаю, что часть задачи для Европы, чтобы президент воспринимал ее всерьез, состоит в том, чтобы продемонстрировать большую сплоченность, большее единство, большую общую цель, потому что тогда Европа должна восприниматься серьезнее, — сказал Блинкен.

Кроме того, экс-госсекретарь США заверил, что главные разногласия между Вашингтоном и Европой касаются вопроса урегулирования войны в Украине. Также он подверг критике Трампа за то, что он не завершил войну в кратчайшие сроки, нарушив свое же обещание.

Помните, до вступления президента Трампа в должность, во время предвыборной кампании, он говорил, что решит проблему Украины через 24 часа, и вот мы здесь, как бы там ни было, 120 дней спустя — этого не произошло.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Экс-госсекретарь США

Кроме этого, он считает, что Трамп действительно хочет завершить войну в Украине, но оказывает на Киев слишком большое давление и недостаточное давление на Путина и Россию.

Экс-госсекретарь США добавил, что с приходом Трампа к власти некоторые европейские союзники стали с опаской относиться к обмену разведывательной информацией с Вашингтоном. По его словам, ситуация ухудшилась после серии утечек и из-за того, что ведущие фигуры в американской администрации выражали восхищение Путиным.

Я думаю, это не может не вызвать беспокойство.

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