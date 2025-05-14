"Считает слабой". Блинкен призвал Европу показать Трампу свою сплоченность

Президент США Дональд Трамп считает Европу слабой и разобщенной. Такое заявление сделал экс-госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Times Radio, призвав европейских лидеров противостоять Вашингтону.
Главные тезисы
- Энтони Блинкен призывает европейских лидеров проявить единство и организованность перед президентом США Дональдом Трампом.
- Блинкен убежден, что Трамп рассматривает Европу как слабое и разобщенное образование, в отличие от других сильных лидеров.
Блинкен призвал Европу показать Трампу свое единство
Он уверен, что Трамп считает сильными лидерами:
нелегитимного президента РФ Владимира Путина,
главы Китая Си Цзиньпина,
премьер-министра Индии Нарендру Моди,
Реджепа Эрдогана из Турции,
наследного принца Мухаммеда бин Салмана из Саудовской Аравии.
Честно говоря, когда он смотрит на Европу, я думаю, он видит не сильный континент, который, по его мнению, не объединен, который является более слабым игроком. И поэтому я думаю, что часть задачи для Европы, чтобы президент воспринимал ее всерьез, состоит в том, чтобы продемонстрировать большую сплоченность, большее единство, большую общую цель, потому что тогда Европа должна восприниматься серьезнее, — сказал Блинкен.
Кроме того, экс-госсекретарь США заверил, что главные разногласия между Вашингтоном и Европой касаются вопроса урегулирования войны в Украине. Также он подверг критике Трампа за то, что он не завершил войну в кратчайшие сроки, нарушив свое же обещание.
Кроме этого, он считает, что Трамп действительно хочет завершить войну в Украине, но оказывает на Киев слишком большое давление и недостаточное давление на Путина и Россию.
Экс-госсекретарь США добавил, что с приходом Трампа к власти некоторые европейские союзники стали с опаской относиться к обмену разведывательной информацией с Вашингтоном. По его словам, ситуация ухудшилась после серии утечек и из-за того, что ведущие фигуры в американской администрации выражали восхищение Путиным.
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