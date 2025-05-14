"Вважає слабкою". Блінкен закликав Європу показати Трампу свою згуртованість
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"Вважає слабкою". Блінкен закликав Європу показати Трампу свою згуртованість

Блінкен
Джерело:  The Times

Президент США Дональд Трамп вважає Європу слабкою та роз'єднаною. Таку заяву зробив ексдержсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Times Radio, закликавши європейських лідерів протистояти Вашингтону.

Головні тези:

  • Ентоні Блінкен закликав Європу продемонструвати свою єдність та згуртованість перед президентом США Дональдом Трампом.
  • Блінкен вважає, що Трамп сприймає Європу як слабку та роз'єднану, порівнюючи її з сильними, на його думку, лідерами інших країн.

Блінкен закликав Європу показати Трампу свою єдність

Він упевнений, що Трамп вважає сильними лідерами:

  • нелегітимного президента РФ Володимира Путіна,

  • очільника Китаю Сі Цзіньпіна,

  • прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді,

  • Реджепа Ердогана з Туреччини,

  • наслідного принца Мухаммеда бін Салмана з Саудівської Аравії.

Чесно кажучи, коли він дивиться на Європу, я думаю, він бачить континент, який не є сильним, який, на його думку, не об'єднаний, який є слабшим гравцем. І тому я думаю, що частина завдання для Європи, щоб президент сприймав її всерйоз, полягає в тому, щоб продемонструвати більшу згуртованість, більшу єдність, більшу спільну мету, бо тоді Європа має сприйматися більш серйозно, — сказав Блінкен.

Крім того, ексдержсекретар США запевнив, що головні розбіжності між Вашингтоном і Європою стосуються питання врегулювання війни в Україні. Також він розкритикував Трампа за те, що він не завершив війну в найкоротші терміни, порушивши свою ж обіцянку.

Пам'ятайте, до вступу президента Трампа на посаду, під час передвиборчої кампанії, він говорив, що розв'яже проблему України за 24 години, і ось ми тут, хай би там як, 120 днів потому — цього не сталося.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Ексдержсекретар США

Крім цього, він вважає, що Трамп дійсно хоче завершити війну в Україні, але чинить на Київ занадто великий тиск і недостатній тиск на Путіна і Росію.

Ексдержсекретар США додав, що з приходом Трампа до влади деякі європейські союзники стали з побоюванням ставитися до обміну розвідувальною інформацією з Вашингтоном. За його словами, ситуація погіршилася після серії витоків і через те, що провідні фігури в американській адміністрації висловлювали захоплення Путіним.

Я думаю, це не може не викликати занепокоєння.

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