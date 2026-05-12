"Сделал много дерьма". Актер Ращук ответил на обвинение жены
Ращук признал, что допускал ошибки в отношениях
Известный украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук отреагировал на заявления супруги Виктории Билан-Ращук, с которой он находится в процессе развода. Как известно, женщина обвинила своего бывшего в изменах во время ее беременности.

  • Ращук заявил, что не собирается прибегать к взаимным обвинениям с бывшей.
  • Он также заверил, что в приоритете остается их сын.

Звездный актер решил не скрывать, что он виноват в разрыве с Викторией Билан-Ращук.

Да, я много накосячил, сделал много дерьма. Но знаете, как уходят мужчины? Оставляют все и уходят. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста, – заявил Владимир.

Он также четко дал понять, что касательно обвинений он высказываться не собирается.

Я не комментирую это. Дело двоих касается только двоих. Я не хочу опускаться до этого уровня… Все это закончится, и мы станем неинтересными. Доказывать, что где-то правда, где-то неправда, я не буду, – заверил актер.

На этом фоне Ращук добавил, что в приоритете у него – их с Викторией общий сын:

Самое главное, что у меня есть сын. Это мой основной фокус. За него я борюсь.

