"Зробив багато лайна". Актор Ращук відповів на звинувачення дружини
Відомий український актор і військовослужбовець Володимир Ращук відреагував на заяви дружини Вікторії Білан-Ращук, з якою він знаходиться в процесі розлучення. Як відома, жінка звинуватила свого колишнього у зрадах під час її вагітності.

  • Ращук заявив, що не збирається вдаватися до взаємних звинувачень з колишньою.
  • Він також запевнив, що в пріоритеті залишається їхній спільний син.

Зірковий актор вирішив не приховувати, що він винен у розриві з Вікторією Білан-Ращук.

Так, я багато накосячив, зробив багато лайна. Але знаєте, як йдуть чоловіки? Залишають усе і йдуть. Тому тут моя совість абсолютно чиста, - заявив Володимир.

Він також чітко дав зрозуміти, що стосовно суті звинувачень він висловлюватися не збирається.

Я не коментую це. Справа двох стосується тільки двох. Я не хочу опускатися до цього рівня… Все це закінчиться, і ми станемо нецікавими. Доводити, що десь правда, десь неправда, я не буду, – запевнив актор.

На цьому тлі Ращук додав, що в пріоритеті у нього – їхній із Вікторією спільний син:

Найголовніше, що у мене є син. Це мій основний фокус. За нього я борюся.

