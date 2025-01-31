Сделано в Украине. Беспилотный авиакомплекс "Громило" допущен для использования ВСУ
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Технологии
Дата публикации

Сделано в Украине. Беспилотный авиакомплекс "Громило" допущен для использования ВСУ

Министерство обороны Украины
Громило
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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс «Громило» украинского производства.

Главные тезисы

  • Беспилотный авиационный комплекс «Громило» разработан для поражения живой силы и боевой техники противника в дневное и ночное время.
  • FPV-дроны комплекса оборудованы рамой из композитных материалов и мощными двигателями для переноса боевого заряда на большие расстояния.
  • Беспилотные авиакомплексы украинского производства отличаются малоуязвимостью к радиоэлектронным помехам и широким спектром применения военных операций.

Беспилотный авиакомплекс "Громило" попадет на фронт

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

Конструкционно FPV-дроны комплекса «Громило» оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, позволяющие нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью.

Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Украинский роботизированный комплекс D-21 допущен для эксплуатации в ВСУ

Беспилотный комплекс D-21 создан для выполнения логистических задач. Он может перевозить продовольствие, боеприпасы, военное снаряжение, эвакуировать раненых. Этот комплекс работает в двух режимах — ручном и автоматическом, когда движется по заданному маршруту с определенной скоростью.

Он имеет устойчивый к радиоэлектронным помехам канал управления, а пилот управляет платформой из защищенного места.

D-21 оборудован бесшумным электрическим двигателем и вездеходными шинами низкого давления. Это создает для него высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Также они могут двигаться даже после пробития.

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