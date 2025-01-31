Зроблено в Україні. Безпілотний авіакомплекс "Громило" допущено для використання ЗСУ

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України безпілотний авіаційний комплекс «Громило» українського виробництва.

Безпілотний авіакомплекс "Громило" потрапить на фронт

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Конструкційно FPV-дрони комплексу «Громило» оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Поширити

Український роботизований комплекс D-21 допущено для експлуатації в ЗСУ

Зазначається, що безпілотний комплекс D-21 створено для виконання логістичних завдань. Він може перевозити харчі, боєприпаси, військове спорядження, евакуювати поранених. Цей комплекс працює у двох режимах — ручному і автоматичному, коли рухається заданим маршрутом із визначеною швидкістю.

Він має стійкий до радіоелектронних завад канал управління, а пілот керує платформою із захищеного місця.

D-21 обладнано безшумним електричним двигуном і всюдихідними шинами низького тиску. Це створює для нього високу прохідність бездоріжжям, трясовиною і неглибокими водними перешкодами. Також вони можуть рухатись навіть після пробиття.