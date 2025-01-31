Зроблено в Україні. Безпілотний авіакомплекс "Громило" допущено для використання ЗСУ

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України безпілотний авіаційний комплекс «Громило» українського виробництва.
Головні тези:
- Міністерство оборони України допустило до експлуатації безпілотні авіакомплекси українського виробництва для Збройних Сил.
- Безпілотний авіакомплекс «Громило» призначений для ураження живої сили, бойової техніки та укриттів ворога у денний та нічний час.
Безпілотний авіакомплекс "Громило" потрапить на фронт
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.
Конструкційно FPV-дрони комплексу «Громило» оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі.
Український роботизований комплекс D-21 допущено для експлуатації в ЗСУ
Зазначається, що безпілотний комплекс D-21 створено для виконання логістичних завдань. Він може перевозити харчі, боєприпаси, військове спорядження, евакуювати поранених. Цей комплекс працює у двох режимах — ручному і автоматичному, коли рухається заданим маршрутом із визначеною швидкістю.
Він має стійкий до радіоелектронних завад канал управління, а пілот керує платформою із захищеного місця.
D-21 обладнано безшумним електричним двигуном і всюдихідними шинами низького тиску. Це створює для нього високу прохідність бездоріжжям, трясовиною і неглибокими водними перешкодами. Також вони можуть рухатись навіть після пробиття.
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