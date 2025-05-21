Security Action for Europe. Страны ЕС пришли к соглашению об учреждении оборонного фонда
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Экономика
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Security Action for Europe. Страны ЕС пришли к соглашению об учреждении оборонного фонда

ЕС
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Источник:  online.ua

Страны Европейского Союза 21 мая пришли к соглашению об учреждении оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро

Главные тезисы

  • Учреждение оборонного фонда SAFE на 150 млрд евро является важным шагом в укреплении безопасности Европейского региона.
  • Оборонный фонд способствует общим инвестициям стран-членов ЕС в европейскую оборону и повышает уровень общей безопасности.

ЕС создает оборонный фонд на 150 млрд евро

Европейский Союз договорился об учреждении оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро.

Об этом сообщили на странице Польского голосования в ЕС Х.

Есть соглашение по #SAFE. Чем больше мы инвестируем в оснащение наших армий, тем лучше мы будем сдерживать тех, кто хотел бы нанести нам вред.

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что достигнутая договоренность является важным шагом на пути к укреплению Европы, поскольку она воплощает в жизнь обязательства, взятые лидерами ЕС в марте, способствуя общим инвестициям государств-членов в европейскую оборону и повышая уровень нашей общей безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен еще 4 марта объявила о разработке нового плана Европейского Союза, направленного на повышение обороноспособности и военного потенциала.

Министры финансов ЕС 12 апреля начали переговоры по созданию совместного оборонного фонда, который должен закупать и хранить военную технику, а затем взимать плату с стран-членов за ее использование. Таким образом, планируется увеличить оборонные расходы, не увеличивая при этом государственный долг.

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