Украина предлагает ЕС новый жесткий шаг для ослабления РФ

Глава Министерства иностранных дел ЕС Андрей Сибига подчеркнул, что Украина призвала официальный Брюссель снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Что Украина предлагает Евросоюзу

С заявлением по этому поводу Андрей Сибига выступил на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 мая.

Он обратил внимание официального Брюсселя на то, что оптимальный ценовой потолок для российской нефти составляет 30 долларов.

Мы должны выйти за рамки 17 пакета. Верхняя граница цены на нефть, с нашей точки зрения, разумная цена должна составлять 30 долларов. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По убеждению украинского дипломата, очень важно усиливать давление на страну-агрессорку, пока идет война.

Мы должны давить и мы должны влиять на российскую банковскую систему санкциями… включая Центральный банк, — подчеркнул Андрей Сибига. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 20 мая Евросоюз окончательно одобрил новый 17 пакет санкций против России.