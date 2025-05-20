Украина предлагает ЕС новый жесткий шаг для ослабления РФ

Глава Министерства иностранных дел ЕС Андрей Сибига подчеркнул, что Украина призвала официальный Брюссель снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.
Главные тезисы
- Украина призывает к усилению давления на РФ, пока идет война.
- Евросоюз одобрил новый 17-й пакет санкций против России, работа над 18-м пакетом уже началась.
Что Украина предлагает Евросоюзу
С заявлением по этому поводу Андрей Сибига выступил на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 мая.
Он обратил внимание официального Брюсселя на то, что оптимальный ценовой потолок для российской нефти составляет 30 долларов.
По убеждению украинского дипломата, очень важно усиливать давление на страну-агрессорку, пока идет война.
Как уже упоминалось ранее, 20 мая Евросоюз окончательно одобрил новый 17 пакет санкций против России.
По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, 18-й пакет санкций ЕС против России, работа над которым уже стартовала, может включать дальнейшее снижение верхнего предела цены на нефть.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-