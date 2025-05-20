Україна пропонує ЄС новий жорсткий крок для ослаблення РФ

Глава Міністерства закордонних справ ЄС Андрій Сибіга наголосив, що Україна закликала офіційний Брюссель знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.
Головні тези:
- Україна закликає до посилення тиску на РФ, поки триває війна.
- Євросоюз схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії, робота над 18-м пакетом вже розпочалася.
Що Україна пропонує Євросоюзу
З заявою з цього приводу Андрій Сибіга виступив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 20 травня.
Він звернув увагу офіційного Брюсселю на те, що оптимальна цінова стеля для російської нафти складає 30 доларів.
На переконання українського дипломата, вкрай важливо посилювати тиск на країну-агресорку, поки триває війна.
Як уже згадувалося раніше, 20 травня Євросоюз остаточно схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, робота над яким уже стартувала, може включати подальше зниження верхньої межі ціни на нафту.
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