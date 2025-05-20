Україна пропонує ЄС новий жорсткий крок для ослаблення РФ

Глава Міністерства закордонних справ ЄС Андрій Сибіга наголосив, що Україна закликала офіційний Брюссель знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

Що Україна пропонує Євросоюзу

З заявою з цього приводу Андрій Сибіга виступив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 20 травня.

Він звернув увагу офіційного Брюсселю на те, що оптимальна цінова стеля для російської нафти складає 30 доларів.

Ми повинні вийти за рамки 17-го пакета. Верхня межа ціни на нафту, з нашої точки зору, розумна ціна має становити 30 доларів. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На переконання українського дипломата, вкрай важливо посилювати тиск на країну-агресорку, поки триває війна.

Ми повинні тиснути і ми повинні впливати санкціями на російську банківську систему… включаючи Центральний банк, — наголосив Андрій Сибіга. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 20 травня Євросоюз остаточно схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії.