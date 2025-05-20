Україна пропонує ЄС новий жорсткий крок для ослаблення РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна пропонує ЄС новий жорсткий крок для ослаблення РФ

Україна
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Глава Міністерства закордонних справ ЄС Андрій Сибіга наголосив, що Україна закликала офіційний Брюссель знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

Головні тези:

  • Україна закликає до посилення тиску на РФ, поки триває війна.
  • Євросоюз схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії, робота над 18-м пакетом вже розпочалася.

Що Україна пропонує Євросоюзу

З заявою з цього приводу Андрій Сибіга виступив на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 20 травня.

Він звернув увагу офіційного Брюсселю на те, що оптимальна цінова стеля для російської нафти складає 30 доларів.

Ми повинні вийти за рамки 17-го пакета. Верхня межа ціни на нафту, з нашої точки зору, розумна ціна має становити 30 доларів.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

На переконання українського дипломата, вкрай важливо посилювати тиск на країну-агресорку, поки триває війна.

Ми повинні тиснути і ми повинні впливати санкціями на російську банківську систему… включаючи Центральний банк, — наголосив Андрій Сибіга.

Як уже згадувалося раніше, 20 травня Євросоюз остаточно схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, робота над яким уже стартувала, може включати подальше зниження верхньої межі ціни на нафту.

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