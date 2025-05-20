Кандидат у президенти Польщі хоче заблокувати вступ України в НАТО

За словами кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького, він готовий виступити протис вступу України в НАТО, як цього вимагає від переможців "бронзовий призер" першого туру Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром.

Навроцький озвучив свою позицію

Журналісти звернули увагу на те, що Кароль Навроцький відреагував на допис Менцена.

У ньому скандальний політик запросив обох переможців першого туру на розмову, під час якої проситиме їх "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

Серед пунктів документа, щодо яких Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання — відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі, — виступив з заявою з цього приводу Кароль Навроцький. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський ще кілька місяців тому публічно підтримував приєднання України до НАТО і ЄС.

Попри це, нещодавно він неочікувано для всіх заявив, що Україна має бути "буферною зоною".

Як уже згадувалося раніше, у другий тур на президентських виборах у Польщі прорвалися: