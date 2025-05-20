Кандидат у президенти Польщі хоче заблокувати вступ України в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Кандидат у президенти Польщі хоче заблокувати вступ України в НАТО

Навроцький озвучив свою позицію

За словами кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького, він готовий виступити протис вступу України в НАТО, як цього вимагає від переможців "бронзовий призер" першого туру Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром. 

Головні тези:

  • Рафал Тшасковський, котрий раніше підтримував вступ України до НАТО, раптово змінив свою позицію.
  • Він хоче, щоб Україна перетворилася на “буферну зону”.

Навроцький озвучив свою позицію

Журналісти звернули увагу на те, що Кароль Навроцький відреагував на допис Менцена.

У ньому скандальний політик запросив обох переможців першого туру на розмову, під час якої проситиме їх "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

Серед пунктів документа, щодо яких Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання — відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі, — виступив з заявою з цього приводу Кароль Навроцький.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський ще кілька місяців тому публічно підтримував приєднання України до НАТО і ЄС.

Попри це, нещодавно він неочікувано для всіх заявив, що Україна має бути "буферною зоною".

Як уже згадувалося раніше, у другий тур на президентських виборах у Польщі прорвалися:

  • мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36%;

  • директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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