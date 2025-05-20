Кандидат в президенты Польши хочет заблокировать вступление Украины в НАТО
Категория
Политика
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Кандидат в президенты Польши хочет заблокировать вступление Украины в НАТО

Навроцкий озвучил свою позицию
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По словам кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, он готов выступить против вступления Украины в НАТО, как этого требует от победителей "бронзовый призер" первого тура Славомир Менцен в обмен на его поддержку перед вторым туром.

Главные тезисы

  • Рафал Тшасковский, ранее поддерживавший вступление Украины в НАТО, внезапно изменил свою позицию.
  • Он хочет, чтобы Украина превратилась в "буферную зону".

Навроцкий озвучил свою позицию

Журналисты обратили внимание на то, что Кароль Навроцкий отреагировал на сообщение Менцена.

В нем скандальный политик пригласил обоих победителей первого тура на разговор, во время которого будет просить их "подписать декларацию, отвечающую ожиданиям его избирателей".

Среди пунктов документа, по которым Менцен предлагает кандидатам дать обязательство — отказ отправлять польские войска в Украину и отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.

Я принимаю приглашение и готов к подписанию этих предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи, — выступил с заявлением по этому поводу Кароль Навроцкий.

Фото: скриншот

Что важно понимать, кандидат от власти Рафал Тшасковский еще несколько месяцев назад публично поддерживал присоединение Украины к НАТО и ЕС.

Несмотря на это, он недавно неожиданно для всех заявил, что Украина должна быть "буферной зоной".

Как уже упоминалось ранее, во второй тур на президентских выборах в Польше прорвались:

  • мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36%;

  • директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "ПиС", с 29,54%.

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