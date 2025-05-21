Security Action for Europe. Країни ЄС дійшли згоди щодо заснування оборонного фонду
Категорія
Економіка
Дата публікації

Security Action for Europe. Країни ЄС дійшли згоди щодо заснування оборонного фонду

ЄС
Джерело:  online.ua

Країни Європейського Союзу 21 травня дійшли згоди щодо заснування оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на суму 150 млрд євро

Головні тези:

  • Угода між країнами Європейського Союзу про створення оборонного фонду SAFE на суму 150 млрд євро є важливим кроком у зміцненні безпеки регіону.
  • Створення оборонного фонду сприятиме спільним інвестиціям держав-членів ЄС у європейську оборону та підвищить рівень спільної безпеки.

ЄС засновує оборонний фонд на 150 млрд євро

Європейський Союз домовився про заснування оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на суму 150 мільярдів євро.

Про це повідомили на сторінці Польського голосування у ЄС в Х.

Є угода щодо #SAFE. Що більше ми інвестуємо в оснащення наших армій, то краще ми будемо стримувати тих, хто хотів би завдати нам шкоди.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що досягнута домовленість є важливим кроком на шляху до зміцнення Європи, оскільки вона втілює в життя зобов'язання, взяті лідерами ЄС у березні, сприяючи спільним інвестиціям держав-членів у європейську оборону та підвищуючи рівень нашої спільної безпеки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще 4 березня оголосила про розробку нового плану Європейського Союзу, що має на меті підвищити обороноздатність та військовий потенціал.

Міністри фінансів ЄС 12 квітня розпочали переговори щодо створення спільного оборонного фонду, який мав би закуповувати та зберігати військову техніку, а потім стягувати плату з країн-членів за її використання. Таким чином планується збільшити оборонні витрати, не збільшуючи при цьому державний борг.

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