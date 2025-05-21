Security Action for Europe. Країни ЄС дійшли згоди щодо заснування оборонного фонду

ЄС засновує оборонний фонд на 150 млрд євро

Європейський Союз домовився про заснування оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на суму 150 мільярдів євро.

Про це повідомили на сторінці Польського голосування у ЄС в Х.

Agreement on #SAFE.



The more we invest in equipping our armies, the better we will deter those who wish us harm.



Security, Europe!#Poland25eu — Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025

Є угода щодо #SAFE. Що більше ми інвестуємо в оснащення наших армій, то краще ми будемо стримувати тих, хто хотів би завдати нам шкоди. Поширити

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що досягнута домовленість є важливим кроком на шляху до зміцнення Європи, оскільки вона втілює в життя зобов'язання, взяті лідерами ЄС у березні, сприяючи спільним інвестиціям держав-членів у європейську оборону та підвищуючи рівень нашої спільної безпеки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще 4 березня оголосила про розробку нового плану Європейського Союзу, що має на меті підвищити обороноздатність та військовий потенціал.

Міністри фінансів ЄС 12 квітня розпочали переговори щодо створення спільного оборонного фонду, який мав би закуповувати та зберігати військову техніку, а потім стягувати плату з країн-членів за її використання. Таким чином планується збільшити оборонні витрати, не збільшуючи при цьому державний борг.