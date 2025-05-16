ЄС планує подвоїти постачання Україні боєприпасів великого калібру

ЄС подвоїть постання боєприпасів Україні

Про це повідомив голова Військового комітету Європейського союзу Роберт Брігер.

Заява Брігера пролунала після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася у Брюсселі.

Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до вашої країни (України — ред.) протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року. Поширити

За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени вробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.

Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС активно підтримує Україну: від економічної та бюджетної допомоги до гуманітарних проєктів і відновлення зруйнованої інфраструктури.