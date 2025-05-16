ЄС планує подвоїти постачання Україні боєприпасів великого калібру

Європейський союз планує подвоїти постачання боєприпасів великого калібру Україні протягом поточного року.
Головні тези:
- ЄС планує подвоїти постачання боєприпасів в Україну великого калібру цього року.
- Збільшення постачань має стати підтримкою для оборонної сфери України.
- ЄС також активно надає різноманітну допомогу Україні у гуманітарній та економічній сферах.
ЄС подвоїть постання боєприпасів Україні
Про це повідомив голова Військового комітету Європейського союзу Роберт Брігер.
Заява Брігера пролунала після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася у Брюсселі.
За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени вробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.
Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України.
Після початку повномасштабного вторгнення ЄС активно підтримує Україну: від економічної та бюджетної допомоги до гуманітарних проєктів і відновлення зруйнованої інфраструктури.
За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, Європейський союз сьогодні забезпечує понад половину потреб України в боєприпасах. Також вона заявляла, що союз може передати Києву 2 млн артилерійських снарядів до кінця поточного року.
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