ЄС планує подвоїти постачання Україні боєприпасів великого калібру
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС планує подвоїти постачання Україні боєприпасів великого калібру

боєприпаси
Джерело:  Euronews

Європейський союз планує подвоїти постачання боєприпасів великого калібру Україні протягом поточного року.

Головні тези:

  • ЄС планує подвоїти постачання боєприпасів в Україну великого калібру цього року.
  • Збільшення постачань має стати підтримкою для оборонної сфери України.
  • ЄС також активно надає різноманітну допомогу Україні у гуманітарній та економічній сферах.

ЄС подвоїть постання боєприпасів Україні

Про це повідомив голова Військового комітету Європейського союзу Роберт Брігер.

Заява Брігера пролунала після зустрічі керівників оборонних служб ЄС, яка відбулася у Брюсселі.

Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до вашої країни (України — ред.) протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року.

За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени вробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.

Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС активно підтримує Україну: від економічної та бюджетної допомоги до гуманітарних проєктів і відновлення зруйнованої інфраструктури.

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, Європейський союз сьогодні забезпечує понад половину потреб України в боєприпасах. Також вона заявляла, що союз може передати Києву 2 млн артилерійських снарядів до кінця поточного року.

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