Україна отримуватиме боєприпаси від Чехії до вересня 2025 року

Чеська ініціатива щодо боєприпасів, створена для співфінансування державами-союзницями закупівель для України на зовнішніх ринках, має достатньо ресурсів для забезпечення щомісячного постачання в Україну боєприпасів до вересня 2025 року.

Чехія надаватиме боєприпаси Україні: коли саме

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на полях саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3 квітня.

Чеська ініціатива має достатньо ресурсів, щоб надавати Україні боєприпаси до вересня на щомісячній основі, сказав міністр закордонних справ.

Перш за все, що стосується чеської ініціативи — важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня. Поширити

Він наголосив, що це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.

Ця ініціатива знизила ефективність російської артилерії на 500%. Ми зменшили співвідношення (кількості снарядів в збройних сил України та Росії — ред.) — з 1 до 10 до 1 до 2, і це дуже важливо.

Також Ян Ліпавський розповів, що у 2024 році чеська промисловість поставила в Україну 1,5 мільйона боєприпасів. Причому "півмільйона з них — великокаліберні боєприпаси калібру 155 мм та 152 мм".