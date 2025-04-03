Украина будет получать боеприпасы от Чехии до сентября 2025 года

Чешская инициатива по боеприпасам, созданная для софинансирования государствами-союзницами закупок для Украины на внешних рынках, имеет достаточно ресурсов для обеспечения ежемесячного снабжения Украиной боеприпасов до сентября 2025 года.
Главные тезисы
- Чешская инициатива с поставкой боеприпасов поддерживает Украину до сентября 2025 года.
- Благодаря участию Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании, Украина получает необходимые ресурсы для обороны.
- Поставки боеприпасов из Чехии помогут снизить эффективность российской артиллерии на 500%.
Чехия будет предоставлять боеприпасы Украине: когда именно
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на полях саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3 апреля.
У чешской инициативы достаточно ресурсов, чтобы предоставлять Украине боеприпасы до сентября на ежемесячной основе, сказал министр иностранных дел.
Он отметил, что это стало возможным благодаря вкладам Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании.
Эта инициатива снизила эффективность русской артиллерии на 500%. Мы уменьшили соотношение (количества снарядов в вооруженных силах Украины и России — ред.) — с 1 до 10 к 1 к 2, и это очень важно.
Также Ян Липовский рассказал, что в 2024 году чешская промышленность поставила в Украину 1,5 миллиона боеприпасов. Причем "полмиллиона из них — крупнокалиберные боеприпасы калибра 155 мм и 152 мм".
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