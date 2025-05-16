ЕС планирует удвоить поставку Украине боеприпасов большого калибра

Европейский союз планирует удвоить поставки боеприпасов большого калибра Украине в текущем году.
Главные тезисы
- ЕС планирует удвоить поставку боеприпасов большого калибра в Украину в текущем году.
- Увеличение поставок боеприпасов должно стать поддержкой для оборонной сферы Украины.
- ЕС активно оказывает помощь Украине в различных сферах, включая гуманитарную и экономическую.
ЕС удвоит поставки боеприпасов Украине
Об этом сообщил глава Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер.
Заявление Бригера прозвучало после состоявшейся в Брюсселе встречи руководителей оборонных служб ЕС.
По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.
Мы стараемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, будь то финансовые или интенсификации сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.
После начала полномасштабного вторжения ЕС активно поддерживает Украину: от экономической и бюджетной помощи до гуманитарных проектов и восстановления разрушенной инфраструктуры.
По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский союз сегодня обеспечивает более половины потребностей Украины в боеприпасах. Также она заявляла, что союз может передать Киеву 2 миллиона артиллерийских снарядов до конца текущего года.
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