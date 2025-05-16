ЕС планирует удвоить поставку Украине боеприпасов большого калибра

ЕС удвоит поставки боеприпасов Украине

Об этом сообщил глава Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер.

Заявление Бригера прозвучало после состоявшейся в Брюсселе встречи руководителей оборонных служб ЕС.

Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов большого калибра в вашу страну (Украина — ред.) в течение текущего года. То есть речь идет о удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году. Поделиться

По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

Мы стараемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, будь то финансовые или интенсификации сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

После начала полномасштабного вторжения ЕС активно поддерживает Украину: от экономической и бюджетной помощи до гуманитарных проектов и восстановления разрушенной инфраструктуры.