ЕС планирует удвоить поставку Украине боеприпасов большого калибра
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС планирует удвоить поставку Украине боеприпасов большого калибра

снаряды
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Источник:  Euronews

Европейский союз планирует удвоить поставки боеприпасов большого калибра Украине в текущем году.

Главные тезисы

  • ЕС планирует удвоить поставку боеприпасов большого калибра в Украину в текущем году.
  • Увеличение поставок боеприпасов должно стать поддержкой для оборонной сферы Украины.
  • ЕС активно оказывает помощь Украине в различных сферах, включая гуманитарную и экономическую.

ЕС удвоит поставки боеприпасов Украине

Об этом сообщил глава Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер.

Заявление Бригера прозвучало после состоявшейся в Брюсселе встречи руководителей оборонных служб ЕС.

Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов большого калибра в вашу страну (Украина — ред.) в течение текущего года. То есть речь идет о удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году.

По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

Мы стараемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, будь то финансовые или интенсификации сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

После начала полномасштабного вторжения ЕС активно поддерживает Украину: от экономической и бюджетной помощи до гуманитарных проектов и восстановления разрушенной инфраструктуры.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский союз сегодня обеспечивает более половины потребностей Украины в боеприпасах. Также она заявляла, что союз может передать Киеву 2 миллиона артиллерийских снарядов до конца текущего года.

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