Сейм принял закон об освобождении от уголовной ответственности польских добровольцев в Украине

13 февраля Сейм Польши принял закон, освобождающий от уголовной ответственности польских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ.
Главные тезисы
- Сейм Польши принял закон об освобождении польских добровольцев от уголовной ответственности за участие в войне на стороне ВСУ в Украине.
- Проголосовавшие депутаты внесли большинство поправок, позволяющих использовать боевой опыт добровольцев военному управлению.
Сейм принял закон о польских добровольцах в Украине
За закон проголосовали 406 депутатов, 4 против и 19 воздержались.
Сейм принял закон с большинством поправок, внесенных во время второго чтения. Документ позволяет привлекать боевой опыт, полученный добровольцами в военное управление.
Депутаты Гражданской коалиции, разработавшие законопроект, в пояснительной записке отметили, что он не поощряет польских граждан к участию в войне Украины против РФ и не создает для этого возможностей, но против таких граждан не будут возбуждать уголовные дела.
Прекращение уголовной ответственности будет распространяться на действия, совершенные с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2026, и будет касаться исключительно службы в ВСУ. В законе отмечается, что он носит выборочный характер, то есть распространяется только на определенные преступления и правонарушения, связанные с войной России против Украины, и не охватывает службу в наемных военных формированиях, запрещенную международным правом.
Согласно законопроекту, доброволец сразу по возвращении в страну обязан подать письменную декларацию на имя министра национальной обороны, где должен указать дату и место принятия и прекращения службы.
Декларация подается под страхом уголовной ответственности за ложные показания, а содержащаяся в ней информация должна быть защищена как секретная информация с грифом «для служебного пользования». Министр, согласно постановлению, должен предоставить эти данные компетентным военным органам и прокуратуре.
Теперь закон будет передан в Сенат.
