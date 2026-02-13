Сейм принял закон об освобождении от уголовной ответственности польских добровольцев в Украине
Сейм принял закон об освобождении от уголовной ответственности польских добровольцев в Украине

Источник:  Укринформ

13 февраля Сейм Польши принял закон, освобождающий от уголовной ответственности польских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ.

  • Сейм Польши принял закон об освобождении польских добровольцев от уголовной ответственности за участие в войне на стороне ВСУ в Украине.
  • Проголосовавшие депутаты внесли большинство поправок, позволяющих использовать боевой опыт добровольцев военному управлению.

Сейм принял закон о польских добровольцах в Украине

За закон проголосовали 406 депутатов, 4 против и 19 воздержались.

Сейм принял закон с большинством поправок, внесенных во время второго чтения. Документ позволяет привлекать боевой опыт, полученный добровольцами в военное управление.

Депутаты Гражданской коалиции, разработавшие законопроект, в пояснительной записке отметили, что он не поощряет польских граждан к участию в войне Украины против РФ и не создает для этого возможностей, но против таких граждан не будут возбуждать уголовные дела.

Законопроект, внесенный в Сейм в декабре 2024 года, предусматривает «прощение и отпущение» определенных преступлений и проступков, связанных, в частности, со вступлением в украинскую армию без согласия компетентного органа, рекрутинга на эту службу или нарушением отдельных положений Закона об обороне Отечества, а также — в период до 2 обязанность по защите Республики Польша.

Прекращение уголовной ответственности будет распространяться на действия, совершенные с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2026, и будет касаться исключительно службы в ВСУ. В законе отмечается, что он носит выборочный характер, то есть распространяется только на определенные преступления и правонарушения, связанные с войной России против Украины, и не охватывает службу в наемных военных формированиях, запрещенную международным правом.

Согласно законопроекту, доброволец сразу по возвращении в страну обязан подать письменную декларацию на имя министра национальной обороны, где должен указать дату и место принятия и прекращения службы.

Декларация подается под страхом уголовной ответственности за ложные показания, а содержащаяся в ней информация должна быть защищена как секретная информация с грифом «для служебного пользования». Министр, согласно постановлению, должен предоставить эти данные компетентным военным органам и прокуратуре.

Теперь закон будет передан в Сенат.

