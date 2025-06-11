Депутаты Сейма Польши выразили доверие коалиционному правительству Туска

Сейм выразил доверие правительству Туска

В общей сложности 243 польских депутата выразили доверие коалиционному правительству премьер-министра Польши Дональда Туска во время голосования в парламенте 11 июня.

В то же время 210 польских законодателей проголосовали "против".

Нынешний состав польского Сейма — 460 парламентариев. В то же время, во время голосования ни один депутат не удержался.

Туск сам пригласил проведение голосования по поводу доверия к его правительству после поражения своего политического союзника на недавних президентских выборах, что ослабило его позиции и заставило искать способ восстановить свой авторитет. Поделиться

Необходимость проведения такого голосования Туск объяснил тем, что после выборов Польша оказалась в новой реальности и что он ищет нового старта.

Я прошу о голосовании по доверию с полным убеждением, что мы должны мандат управлять, брать на себя полную ответственность за происходящее в Польше", — заявлял Туск перед голосованием. "Каждый, кто готов двигаться вперед со мной, с правительством, и прежде всего с нашими избирателями, (...), и строить лучшую Польшу. Дональд Туск Премьер-министр Польши

В Польше премьер-министр во главе правительства имеет гораздо больше полномочий и политического веса, чем президент.

Однако президент может ветировать одобренные парламентом законы и представляет страну за границей. К примеру, консервативный действующий президент Анджей Дуда, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" (ПиС), в течение полуторагодичного пребывания Туска в должности нередко останавливал попытки правительства Туска провести реформы, направленные на либерализацию польского законодательства.

Обозреватели опасаются, что победитель на выборах президента Польши Кароль Навроцкий, который также опирается на приверженность правоконсервативным силам, продолжит курс Дуды по конфронтации с правительством во многих аспектах.