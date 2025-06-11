Депутаты Сейма Польши выразили доверие коалиционному правительству Туска

Большинство депутатов Сейма Польши выразили доверие коалиционному правительству под руководством Дональда Туска. Его поддержали 243 польских законодателя.
Главные тезисы
- 243 депутата Сейма выразили доверие коалиционному правительству Туска во время голосования в парламенте.
- Премьер-министр имеет больше полномочий в Польше, чем президент, но тот может ветировать законы и представлять страну за рубежом.
- Туск провел голосование по доверию после поражения политического союзника на президентских выборах, что ослабило его позиции.
Сейм выразил доверие правительству Туска
В общей сложности 243 польских депутата выразили доверие коалиционному правительству премьер-министра Польши Дональда Туска во время голосования в парламенте 11 июня.
В то же время 210 польских законодателей проголосовали "против".
Нынешний состав польского Сейма — 460 парламентариев. В то же время, во время голосования ни один депутат не удержался.
Необходимость проведения такого голосования Туск объяснил тем, что после выборов Польша оказалась в новой реальности и что он ищет нового старта.
В Польше премьер-министр во главе правительства имеет гораздо больше полномочий и политического веса, чем президент.
Однако президент может ветировать одобренные парламентом законы и представляет страну за границей. К примеру, консервативный действующий президент Анджей Дуда, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" (ПиС), в течение полуторагодичного пребывания Туска в должности нередко останавливал попытки правительства Туска провести реформы, направленные на либерализацию польского законодательства.
Обозреватели опасаются, что победитель на выборах президента Польши Кароль Навроцкий, который также опирается на приверженность правоконсервативным силам, продолжит курс Дуды по конфронтации с правительством во многих аспектах.
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