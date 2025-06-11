Депутати Сейму Польщі висловили довіру коаліційному уряду Туска

Більшість депутатів Сейму Польщі висловили довіру коаліційному уряду під керівництвом Дональда Туска. Його підтримали 243 польські законодавці.
Головні тези:
- 243 депутати Сейму висловили довіру коаліційному уряду Туска, підтримуючи його під час голосування в парламенті.
- Дональд Туск запропонував проведення голосування щодо довіри після поразки свого політичного союзника на президентських виборах, що послабило його позиції.
- У Польщі прем'єр-міністр має більше повноважень ніж президент, але той може ветувати закони та представляти країну за кордоном.
Сейм висловив довіру уряду Туска
Загалом 243 польських депутати висловили довіру коаліційному уряду прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час голосування в парламенті 11 червня.
Водночас 210 польських законодавців проголосували "проти".
Нинішній склад польського Сейму — 460 парламентарів. Водночас під час голосування жоден депутат не утримався.
Необхідність проведення такого голосування Туск пояснив тим, що після виборів Польща опинилася в новій реальності, і що він шукає нового старту.
У Польщі прем'єр-міністр на чолі уряду має значно більше повноважень і політичної ваги, ніж президент.
Однак президент може ветувати схвалені парламентом закони та представляє країну за кордоном. Приміром, консервативний чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість" (ПіС), протягом півторарічного перебування Туска на посаді нерідко зупиняв спроби уряду Туска провести реформи, які мають на меті лібералізацію польського законодавства.
Оглядачі побоюються, що переможець на виборах президента Польщі Кароль Навроцький, який так само спирається на прихильність правоконсервативних сил, продовжить курс Дуди щодо конфронтації з урядом у багатьох аспектах.
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