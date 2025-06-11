Депутати Сейму Польщі висловили довіру коаліційному уряду Туска

Сейм висловив довіру уряду Туска

Загалом 243 польських депутати висловили довіру коаліційному уряду прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час голосування в парламенті 11 червня.

Водночас 210 польських законодавців проголосували "проти".

Нинішній склад польського Сейму — 460 парламентарів. Водночас під час голосування жоден депутат не утримався.

Туск сам запросив проведення голосування щодо довіри до його уряду після поразки свого політичного союзника на нещодавніх президентських виборах, що послабило його позиції та змусило шукати спосіб відновити свій авторитет. Поширити

Необхідність проведення такого голосування Туск пояснив тим, що після виборів Польща опинилася в новій реальності, і що він шукає нового старту.

Я прошу про голосування щодо довіри з цілковитим переконанням, що ми маємо мандат керувати, брати на себе повну відповідальність за те, що відбувається в Польщі", — заявляв Туск перед голосуванням. "Кожен, хто готовий рухатися вперед зі мною, з урядом, і передусім з нашими виборцями, (...), і будувати кращу Польщу, повинен сьогодні проголосувати за вотум довіри нашому уряду. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

У Польщі прем'єр-міністр на чолі уряду має значно більше повноважень і політичної ваги, ніж президент.

Однак президент може ветувати схвалені парламентом закони та представляє країну за кордоном. Приміром, консервативний чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість" (ПіС), протягом півторарічного перебування Туска на посаді нерідко зупиняв спроби уряду Туска провести реформи, які мають на меті лібералізацію польського законодавства.

Оглядачі побоюються, що переможець на виборах президента Польщі Кароль Навроцький, який так само спирається на прихильність правоконсервативних сил, продовжить курс Дуди щодо конфронтації з урядом у багатьох аспектах.