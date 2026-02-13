Сейм ухвалив закон щодо звільнення від кримінальної відповідальності польських добровольців в Україні

13 лютого Сейм Польщі ухвалив закон, який звільняє від кримінальної відповідальності польських добровольців, які воюють на боці ЗСУ.
Головні тези:
- Сейм Польщі ухвалив закон, що звільняє польських добровольців від кримінальної відповідальності за участь у війні на боці ЗСУ в Україні.
- Закон передбачає “прощення і відпущення” певних злочинів та проступків, пов'язаних з участю української армії без згоди компетентного органу.
Сейм ухвалив закон щодо польських добровольців в Україні
За закон проголосували 406 депутатів, 4 «проти» і 19 утрималися.
Сейм ухвалив закон з більшістю поправок, які були внесені під час другого читання. Документ дозволяє залучати бойовий досвід, отриманий добровольцями, у військове управління.
Депутати «Громадянської коаліції», які розробили законопроєкт, у пояснювальній записці зазначили, що він не заохочує польських громадян до участі у війні України проти РФ і не створює для цього можливостей, але проти таких громадян не порушуватимуть кримінальні справи.
Припинення кримінальної відповідальності поширюватиметься на дії, вчинені з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року, і стосуватиметься виключно служби у ЗСУ. У законі наголошується, що він має вибірковий характер, тобто поширюється лише на певні злочини та правопорушення, пов’язані з війною Росії проти України, і не охоплює службу у найманих військових формуваннях, яка заборонена міжнародним правом.
Згідно з законопроєктом, доброволець відразу після повернення в країну зобов’язаний подати письмову декларацію на ім'я міністра національної оборони, де має вказати дату і місце прийняття та припинення служби.
Декларація подається під страхом кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення, а інформація, що міститься в ній, повинна бути захищена як секретна інформація з грифом «для службового користування». Міністр, згідно з постановою, має надати ці дані компетентним військовим органам та прокуратурі.
Тепер закон буде переданий до Сенату.
