Сейм ухвалив закон щодо звільнення від кримінальної відповідальності польських добровольців в Україні

13 лютого Сейм Польщі ухвалив закон, який звільняє від кримінальної відповідальності польських добровольців, які воюють на боці ЗСУ.

Сейм ухвалив закон щодо польських добровольців в Україні

За закон проголосували 406 депутатів, 4 «проти» і 19 утрималися.

Сейм ухвалив закон з більшістю поправок, які були внесені під час другого читання. Документ дозволяє залучати бойовий досвід, отриманий добровольцями, у військове управління.

Депутати «Громадянської коаліції», які розробили законопроєкт, у пояснювальній записці зазначили, що він не заохочує польських громадян до участі у війні України проти РФ і не створює для цього можливостей, але проти таких громадян не порушуватимуть кримінальні справи.

Законопроєкт, внесений до Сейму в грудні 2024 року, передбачає «прощення і відпущення» певних злочинів і проступків, пов'язаних, зокрема, зі вступом до української армії без згоди компетентного органу, рекрутингу на цю службу або порушенням окремих положень Закону про оборону Вітчизни, а також — у період до 23 квітня 2022 року — Закону про загальний військовий обов'язок щодо захисту Республіки Польща. Поширити

Припинення кримінальної відповідальності поширюватиметься на дії, вчинені з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року, і стосуватиметься виключно служби у ЗСУ. У законі наголошується, що він має вибірковий характер, тобто поширюється лише на певні злочини та правопорушення, пов’язані з війною Росії проти України, і не охоплює службу у найманих військових формуваннях, яка заборонена міжнародним правом.

Згідно з законопроєктом, доброволець відразу після повернення в країну зобов’язаний подати письмову декларацію на ім'я міністра національної оборони, де має вказати дату і місце прийняття та припинення служби.

Декларація подається під страхом кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення, а інформація, що міститься в ній, повинна бути захищена як секретна інформація з грифом «для службового користування». Міністр, згідно з постановою, має надати ці дані компетентним військовим органам та прокуратурі.