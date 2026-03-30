Сейсмологи обнаружили необычный магнитный сигнал под корой Земли

На протяжении большей части прошлого века учёные копали почти в каждом уголке Земли. То, что они нашли, позволило найти невероятные объяснения давним тайнам, связанным с нашей планетой.

Неожиданная находка сейсмологов под корой Земли

Однако, как пишет The Pulse, находка горных пород, возраст которых достигает 500 млн лет, потрясающая.

В последние годы наша планета все больше раскрывает свои тайны. В частности, сейсмологи обнаружили под земной корой огромный водоем на глубине около 640 км, содержащий втрое больше воды, чем все поверхностные океаны вместе взятые.

Также был найден тайный и скрытый "пятый слой" земной коры.

Это металлический шар вокруг ядра планеты, который ведет себя совсем иначе, чем другие четыре слоя. Бьющийся о морское дно океан создает "гуденье", которое невозможно услышать без специально разработанного оборудования.

Отмечается, что геологи обнаружили древнюю горную породу эдиакарского периода, который пришелся примерно на 500 млн лет назад.

Эта древняя порода чрезвычайно уникальна, поскольку имеет особое магнитное поведение, которое уже очень давно смущает лучшие умы в геологии. Команды исследовали горные породы в Марокко и задокументировали резкое изменение магнитного поля планеты более 500 миллионов лет назад.

По словам авторов исследования, эти изменения в магнитном поле Земли не могли быть вызваны движением тектонических плит.

Изучение нашей планеты с помощью спутниковых данных и экспедиций, копающих землю, в последние годы раскрыло несколько удивительных тайн. Эти конкретные породы в то время претерпевали хаотические магнитные изменения, что доказывает: магнитное поле Земли никогда не было вполне стабильным.

Благодаря этому исследованию можно понять, что магнитная среда того времени, вероятно, была слишком хаотичной, чтобы поддерживать жизнь.