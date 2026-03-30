Сейсмологи виявили незвичайний магнітний сигнал під корою Землі

Упродовж більшої частини минулого століття вчені копали майже в кожному куточку Землі. Те, що вони знайшли, дало змогу знайти неймовірні пояснення давнім таємницям, що повʼязані з нашою планетою.

Неочікувана знахідка сейсмологів під корою Землі

Однак, як пише The Pulse, знахідка гірських порід, вік яких сягає 500 млн років, є приголомшливою.

Останніми роками наша планета все більше розкриває свої таємниці. Зокрема сейсмологи виявили під земною корою величезне водоймище на глибині близько 640 км, яке містить утричі більше води, ніж усі поверхневі океани разом узяті.

Також було навіть знайдено таємний та прихований "пʼятий шар" земної кори.

Це металева куля навколо ядра планети, яка поводиться зовсім інакше, ніж інші чотири шари. Океан, що б'ється об морське дно, створює "гудіння", яке неможливо почути без спеціально розробленого обладнання.

Зазначається, що геологи виявили стародавню гірську породу едіакарського періоду, який припав на приблизно 500 млн років тому.

Ця стародавня порода є надзвичайно унікальною, оскільки має особливу магнітну поведінку, яка вже дуже давно бентежить найкращі уми в геології. Команди досліджували гірські породи в Марокко та задокументували різку зміну магнітного поля планети понад 500 мільйонів років тому.

За словами авторів дослідження, ці зміни в магнітному полі Землі не могли бути спричинені рухом тектонічних плит.

Вивчення нашої планети за допомогою супутникових даних та експедицій, що копають землю, останніми роками розкрило кілька дивовижних таємниць. Ці конкретні породи на той час зазнавали хаотичних магнітних змін, що доводить: магнітне поле Землі ніколи не було цілком стабільним.

Завдяки цьому дослідженню можна зрозуміти, що магнітне середовище на той час, ймовірно, було надто хаотичним, аби підтримувати життя.