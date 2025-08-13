Земля отримує загадковий сигнал кожні 44 хвилини — що відбувається

Протягом останніх кількох років науковці фіксували таємничий космічний сигнал, що надходив кожні 44 хвилини із відстані 15 000 світлових років від Землі. Лише зараз NASA й астрономи австралійського університету Кертіна врешті-решт відшукали джерело цього сигналу.
Головні тези:
- Цілком ймовірно, йдеться про новий тип магнетара.
- Спостереження триватимуть, адже конкретного пояснення феномену досі не має.
Що відомо про загадковий сигнал з космосу
Як вдалося дізнатися астрономам, джерелом сигналу є об’єкт під назвою ASKAP J1832-0911, пише ECOticias.
Команда NASA звертає увагу на те, що він випромінює одночасно радіохвилі та рентгенівське випромінювання.
Що важливо розуміти, подібний феномен ще ніколи не спостерігали у космосі.
Ба більше, вказано, що кожен імпульс триває дві хвилини, а потім настає пауза до наступного сплеску.
На переконання науковців, йдеться про новий тип магнетара — надщільного залишку мертвої зірки з надзвичайно сильним магнітним полем.
Розглядається й інша версія — взаємодія в подвійній зоряній системі.
Однак проблема полягає в тому, що жодна з теорій повністю не пояснює стабільність і характер сигналу.
