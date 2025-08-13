Земля отримує загадковий сигнал кожні 44 хвилини — що відбувається
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Земля отримує загадковий сигнал кожні 44 хвилини — що відбувається

космос
Джерело:  online.ua

Протягом останніх кількох років науковці фіксували таємничий космічний сигнал, що надходив кожні 44 хвилини із відстані 15 000 світлових років від Землі. Лише зараз NASA й астрономи австралійського університету Кертіна врешті-решт відшукали джерело цього сигналу.

Головні тези:

  • Цілком ймовірно, йдеться про новий тип магнетара.
  • Спостереження триватимуть, адже конкретного пояснення феномену досі не має.

Що відомо про загадковий сигнал з космосу

Як вдалося дізнатися астрономам, джерелом сигналу є об’єкт під назвою ASKAP J1832-0911, пише ECOticias.

Команда NASA звертає увагу на те, що він випромінює одночасно радіохвилі та рентгенівське випромінювання.

Що важливо розуміти, подібний феномен ще ніколи не спостерігали у космосі.

Ба більше, вказано, що кожен імпульс триває дві хвилини, а потім настає пауза до наступного сплеску.

На переконання науковців, йдеться про новий тип магнетара — надщільного залишку мертвої зірки з надзвичайно сильним магнітним полем.

Розглядається й інша версія — взаємодія в подвійній зоряній системі.

Однак проблема полягає в тому, що жодна з теорій повністю не пояснює стабільність і характер сигналу.

ASKAP J1832-0911 належить до рідкісного типу об’єктів — довгоперіодичних перехідних явищ (LTP), яких виявлено лише десять у Всесвіті. Але саме цей об’єкт перший, що випромінює у двох діапазонах, порушуючи всі раніше відомі моделі.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Китай створює в космосі суперкомп'ютер
ЗМІ дізналися про плани Китаю
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
Селфі в космосі - цілком досяжна мрія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?