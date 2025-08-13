Земля получает загадочный сигнал каждые 44 минуты — что происходит

В последние несколько лет ученые фиксировали таинственный космический сигнал, поступавший каждые 44 минуты с расстояния 15 000 световых лет от Земли. Только сейчас NASA и астрономы австралийского университета Кертина в конце концов нашли источник этого сигнала.
Главные тезисы
- По всей вероятности, речь идет о новом типе магнетара.
- Наблюдения будут продолжаться, ведь конкретного объяснения феномена до сих пор нет.
Что известно о загадочном сигнале из космоса
Как удалось узнать астрономам, источником сигнала является объект под названием ASKAP J1832-0911, пишет ECOticias.
Команда NASA обращает внимание на то, что он излучает одновременно радиоволны и рентгеновское излучение.
Что важно понимать, подобный феномен никогда ранее не наблюдался в космосе.
Более того, указано, что каждый импульс длится две минуты, а затем наступает пауза до следующего всплеска.
По убеждению ученых, речь идет о новом типе магнетара — надплотном остатке мертвой звезды с сильнейшим магнитным полем.
Рассматривается и другая версия — взаимодействие в двойной звездной системе.
Однако проблема заключается в том, что ни одна из теорий полностью не объясняет стабильность и характер сигнала.
