Земля получает загадочный сигнал каждые 44 минуты — что происходит
Что известно о загадочном сигнале из космоса
В последние несколько лет ученые фиксировали таинственный космический сигнал, поступавший каждые 44 минуты с расстояния 15 000 световых лет от Земли. Только сейчас NASA и астрономы австралийского университета Кертина в конце концов нашли источник этого сигнала.

Главные тезисы

  • По всей вероятности, речь идет о новом типе магнетара.
  • Наблюдения будут продолжаться, ведь конкретного объяснения феномена до сих пор нет.

Что известно о загадочном сигнале из космоса

Как удалось узнать астрономам, источником сигнала является объект под названием ASKAP J1832-0911, пишет ECOticias.

Команда NASA обращает внимание на то, что он излучает одновременно радиоволны и рентгеновское излучение.

Что важно понимать, подобный феномен никогда ранее не наблюдался в космосе.

Более того, указано, что каждый импульс длится две минуты, а затем наступает пауза до следующего всплеска.

По убеждению ученых, речь идет о новом типе магнетара — надплотном остатке мертвой звезды с сильнейшим магнитным полем.

Рассматривается и другая версия — взаимодействие в двойной звездной системе.

Однако проблема заключается в том, что ни одна из теорий полностью не объясняет стабильность и характер сигнала.

ASKAP J1832-0911 относится к редкому типу объектов — длиннопериодическим переходным явлениям (LTP), которых обнаружено только десять во Вселенной. Но именно этот объект излучает первый в двух диапазонах, нарушая все ранее известные модели.

