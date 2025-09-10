Селена Гомес откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни

Известная американская певица и актриса Селена Гомес больше не скрывает от своих поклонников, с какими трудностями сталкивается из-за сложной неизлечимой болезни.
Главные тезисы
- Звезда заявила, что у нее артрит пальцев рук.
- Ей приходилось испытывать сильные боли и определенный дискомфорт.
Селена Гомес делится откровенными признаниями
По словам звезды, у нее заболевания желудочно-кишечного тракта и волчанка.
Что важно понимать, речь идет о хроническом заболевании, во время которого иммунная система атакует собственные ткани организма и поражает кожу, суставы, почки, легкие или сердце.
Звезда рассказала о бытовой ситуации, которая спровоцировала у нее сильные боли и определенный дискомфорт.
К слову, волчанку диагностировали у Селены в 2013 году. Это заболевание не излечивается, однако артистка пытается поддерживать свое состояние разными медицинскими средствами.
