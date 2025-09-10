Селена Гомес откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни
Селена Гомес откровенно рассказала о своей неизлечимой болезни

Селена Гомес делится откровенными признаниями
Источник:  online.ua

Известная американская певица и актриса Селена Гомес больше не скрывает от своих поклонников, с какими трудностями сталкивается из-за сложной неизлечимой болезни.

Главные тезисы

  • Звезда заявила, что у нее артрит пальцев рук.
  • Ей приходилось испытывать сильные боли и определенный дискомфорт.

Селена Гомес делится откровенными признаниями

По словам звезды, у нее заболевания желудочно-кишечного тракта и волчанка.

Что важно понимать, речь идет о хроническом заболевании, во время которого иммунная система атакует собственные ткани организма и поражает кожу, суставы, почки, легкие или сердце.

У меня артрит пальцев рук, и это из-за моей волчанки.

Селена Гомес

Селена Гомес

Американская певица и актриса

Звезда рассказала о бытовой ситуации, которая спровоцировала у нее сильные боли и определенный дискомфорт.

Я помню, как пыталась открыть бутылку с водой — и это было невероятно больно, потому что у меня еще не было нужного лекарства, — отметила Гомес.

К слову, волчанку диагностировали у Селены в 2013 году. Это заболевание не излечивается, однако артистка пытается поддерживать свое состояние разными медицинскими средствами.

