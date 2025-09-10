Селена Гомес відверто розповіла про свою невиліковну хворобу
Джерело:  online.ua

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес більше не приховує від своїх шанувальників, з якими труднощами стикається через складну невиліковну хворобу.  

Головні тези:

  • Зірка заявила, що у неї артрит пальців рук.
  • Їй доводилося переживати сильний біль та певний дискомфорт.

За словами зірки, вона має захворювання шлунково-кишкового тракту та вовчанку.

Що важливо розуміти, йдеться про хронічне захворювання, під час якого імунна система атакує власні тканини організму і уражає шкіру, суглоби, нирки, легені чи серце.

У мене артрит пальців рук, і це через мою вовчанку.

Селена Гомес

Американська співачка та акторка

Зірка розповіла про побутову ситуацію, що спровокувала у неї сильний біль та певний дискомфорт.

Я пам'ятаю, як намагалася відкрити пляшку з водою — і це було неймовірно боляче, тому що у мене ще не було потрібних ліків, — зазначила Гомес.

До слова, вовчанку діагностували у Селени в 2013 році. Це захворювання не виліковується, проте артистка намагається підтримувати свій стан різними медичними засобами.

