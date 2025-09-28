Селена Гомес вышла замуж за любимого — фотографии счастливых молодоженов
Селена Гомес вышла замуж за любимого — фотографии счастливых молодоженов

Гомес
Читати українською
Источник:  online.ua

33-летняя американская певица Селена Гомес 27 сентября вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Бенни Бланко.

Главные тезисы

  • Селена Гомес вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Бенни Бланко в Санта-Барбаре.
  • Свадьба звезды прошла в саду Sea Crest Nursery с участием 170 гостей.
  • Счастливые молодожены были одеты в наряды от бренда Ralph Lauren и украшены украшениями Tiffany & Co.

Селена Гомес впервые вышла замуж

Фотографиями по свадьбе звезда поделилась в своем Instagram.

Церемония прошла в Санта-Барбаре в саду Sea Crest Nursery. На празднике любви присутствовало 170 гостей (родные и друзья пары).

Отмечается, что на территории сада установили большие белые палатки, где гости могли поесть и выпить, а застолья продолжались всю ночь, пишет Vogue.

Невеста Селена Гомес

Селена Гомес была одета в белое атласное платье от бренда Ralph Lauren с ручной вышивкой. Свой образ невесты певица дополнила украшениями от Tiffany & Co и букетом ландышей.

Счастливые молодожены

Кстати, Бенни тоже был в классическом черном костюме бренда Ralph Lauren.

Стоит отметить, что фото звезды были сделаны с помощью популярных фотокамер мгновенной печати. Это придало изображениям еще больше шарма и винтажности.

Фотография Селена дополнила короткой надписью с белыми сердечками. Под сообщением исполнительница указала дату их с любимой свадьбе: "9.27.2025".

