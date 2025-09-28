Селена Гомес вийшла заміж за коханого — світлини щасливих молодят
Гомес
Джерело:  online.ua

33-річна американська співачка Селена Гомес 27 вересня вийшла заміж за свого коханого, продюсера Бенні Бланко.

Головні тези:

  • Селена Гомес вийшла заміж за коханого, продюсера Бенні Бланко
  • Весілля відбулося у галявині Sea Crest Nursery у Санта-Барбарі з участю 170 гостей
  • Співачка була одягнена в атласну білу сукню від Ralph Lauren, а її коханий в костюмі того ж бренду

Селена Гомес уперше вийшла заміж

Фотографіями з весілля зірка поділилася у своєму Instagram.

Церемонія відбулася у Санта-Барбарі у саду Sea Crest Nursery. На святі кохання були присутні 170 гостей (рідні та друзі пари).

Зазначається, що на території саду встановили великі білі намети, де гості могли поїсти та випити, а гуляння тривали всю ніч, пише Vogue.

Наречена Селена Гомес

Селена Гомес була одягнена в атласну білу сукню від бренду Ralph Lauren з ручною вишивкою. Свій образ нареченої співачка доповнила прикрасами від Tiffany & Co й букетом конвалій.

Щасливі молодята

До речі, Бенні також був у класичному чорному костюмі бренду Ralph Lauren.

Варто зазначити, що фото зірки були зроблені за допомогою популярних зараз фотокамер миттєвого друку. Це додало зображенням ще більше шарму та вінтажності.

Світлини Селена доповнила коротким написом з білими сердечками. Під дописом виконавиця зазначила дату їхнього з коханим весілля: "9.27.2025".

