Селена Гомес вийшла заміж за коханого — світлини щасливих молодят

33-річна американська співачка Селена Гомес 27 вересня вийшла заміж за свого коханого, продюсера Бенні Бланко.

Селена Гомес уперше вийшла заміж

Фотографіями з весілля зірка поділилася у своєму Instagram.

Церемонія відбулася у Санта-Барбарі у саду Sea Crest Nursery. На святі кохання були присутні 170 гостей (рідні та друзі пари). Поширити

Зазначається, що на території саду встановили великі білі намети, де гості могли поїсти та випити, а гуляння тривали всю ніч, пише Vogue.

Наречена Селена Гомес

Селена Гомес була одягнена в атласну білу сукню від бренду Ralph Lauren з ручною вишивкою. Свій образ нареченої співачка доповнила прикрасами від Tiffany & Co й букетом конвалій.

Щасливі молодята

До речі, Бенні також був у класичному чорному костюмі бренду Ralph Lauren.

Варто зазначити, що фото зірки були зроблені за допомогою популярних зараз фотокамер миттєвого друку. Це додало зображенням ще більше шарму та вінтажності.