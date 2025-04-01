Сэм Альтман сделал подарок всем поклонникам ChatGPT

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман официально объявил, что новый генератор изображений ChatGPT на основе модели GPT-4o стал доступным пользователям без подписки. Фактически это означает, что им можно пользоваться бесплатно.
Главные тезисы
- Популярность новинки привела к ограничению в генерации до 3 изображений в день.
- Компания также успешно завершила новый раунд финансирования и привлекла 40 миллиардов долларов.
Что известно о генераторе изображений в ChatGPT
Как признался сам генеральный директор OpenAI, именно эта модель приобрела просто безумную популярность в сети.
Очень многие поклонники творчества искусственного интеллекта начали активно генерировать свои фотографии в стиле аниме студии Ghibli.
Сэм Альтман обращает внимание на то, что бесплатная версия имеет ограничения — речь идет о 3 генерациях в день.
На фоне последних событий Альтман в шутку заявил, что видеокарты компании начали перегреваться из-за чрезвычайно высокого спроса.
Следует также обратить внимание на то, что запуск новой функции привел к тому, что компания привлекла миллион новых пользователей всего за день.
К слову, OpenAI недавно завершила новый раунд финансирования, в рамках которого ей удалось привлечь 40 млрд. долларов.
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