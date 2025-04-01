Сэм Альтман сделал подарок всем поклонникам ChatGPT
Категория
Технологии
Дата публикации

Сэм Альтман сделал подарок всем поклонникам ChatGPT

Альтман
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Источник:  online.ua

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман официально объявил, что новый генератор изображений ChatGPT на основе модели GPT-4o стал доступным пользователям без подписки. Фактически это означает, что им можно пользоваться бесплатно.

Главные тезисы

  • Популярность новинки привела к ограничению в генерации до 3 изображений в день.
  • Компания также успешно завершила новый раунд финансирования и привлекла 40 миллиардов долларов.

Что известно о генераторе изображений в ChatGPT

Как признался сам генеральный директор OpenAI, именно эта модель приобрела просто безумную популярность в сети.

Очень многие поклонники творчества искусственного интеллекта начали активно генерировать свои фотографии в стиле аниме студии Ghibli.

Сэм Альтман обращает внимание на то, что бесплатная версия имеет ограничения — речь идет о 3 генерациях в день.

Функция приобрела большую популярность, к которой OpenAI не была готова, поэтому развертывание генератора для бесплатных пользователей было приостановлено.

На фоне последних событий Альтман в шутку заявил, что видеокарты компании начали перегреваться из-за чрезвычайно высокого спроса.

Следует также обратить внимание на то, что запуск новой функции привел к тому, что компания привлекла миллион новых пользователей всего за день.

К слову, OpenAI недавно завершила новый раунд финансирования, в рамках которого ей удалось привлечь 40 млрд. долларов.

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