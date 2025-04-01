Сем Альтман зробив подарунок для всіх шанувальників ChatGPT

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман офіційно оголосив, що новий генератор зображень ChatGPT на базі моделі міркувань GPT-4o став доступним користувачам без підписки. Фактично це означає, що ним можна користуватися безкоштовно.
Головні тези:
- Популярність новинки призвела до обмеження в генерації до 3 зображень на день.
- Компанія також успішно завершила новий раунд фінансування та залучила 40 мільярдів доларів.
Що відомо про генератор зображень в ChatGPT
Як зізнався сам генеральний директор OpenAI, саме ця модель здобула просто шалену популярність у мережі.
Дуже багато шанувальників творчості штучного інтелекту почали активно генерувати свої світлини у стилі аніме студії Ghibli.
Сем Альтман звертає увагу на те, що безплатна версія має обмеження — йдеться про 3 генерації на день.
На тлі останніх подій Альтман жартома заявив, що відеокарти компанії почали перегріватися через надзвичайно високий попит.
Варто також звернути увагу на те, що запуск нової функції призвів до того, що компанія залучила мільйон нових користувачів лише за день.
До слова, OpenAI нещодавно завершила новий раунд фінансування, у межах якого їй вдалося залучити 40 млрд.
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