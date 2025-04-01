Сем Альтман зробив подарунок для всіх шанувальників ChatGPT

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман офіційно оголосив, що новий генератор зображень ChatGPT на базі моделі міркувань GPT-4o став доступним користувачам без підписки. Фактично це означає, що ним можна користуватися безкоштовно.

Що відомо про генератор зображень в ChatGPT

Як зізнався сам генеральний директор OpenAI, саме ця модель здобула просто шалену популярність у мережі.

Дуже багато шанувальників творчості штучного інтелекту почали активно генерувати свої світлини у стилі аніме студії Ghibli.

Сем Альтман звертає увагу на те, що безплатна версія має обмеження — йдеться про 3 генерації на день.

Функція здобула велику популярність, до якої OpenAI не була готова, тому розгортання генератора для безплатних користувачів було призупинене. Поширити

chatgpt image gen now rolled out to all free users! — Sam Altman (@sama) April 1, 2025

На тлі останніх подій Альтман жартома заявив, що відеокарти компанії почали перегріватися через надзвичайно високий попит.

Варто також звернути увагу на те, що запуск нової функції призвів до того, що компанія залучила мільйон нових користувачів лише за день.

До слова, OpenAI нещодавно завершила новий раунд фінансування, у межах якого їй вдалося залучити 40 млрд.