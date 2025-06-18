Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России не менее июля. Основная причина – обострение конфликта между Ираном и Израилем, который является приоритетом для Вашингтона.
Главные тезисы
- Отложение рассмотрения санкций Сенатом США связано с приоритетом иранско-израильского конфликта.
- Лидеры Республиканской партии поддерживают рассмотрение законопроекта о налогах и расходах, что привело к отсрочке введения санкций против России.
- Модифицированный законопроект Грэмма и Блюменталя предусматривает защиту союзников Украины от некоторых санкций и технические изменения по торговле с Россией.
Сенат США "тормозит" рассмотрение законопроекта о новых санкциях против РФ
Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который оградит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения.
Но их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом этого месяца, угасли, поскольку появились другие приоритеты.
В частности, лидеры Республиканской партии хотят, чтобы на следующей неделе законопроект президента Дональда Трампа о налогах и расходах был рассмотрен, а Иран толкает американского лидера на грань прямого военного столкновения. Кроме того, Трамп не дал Сенату "зеленого света" на принятие санкций.
Лидер большинства в Сенате Джон Тун, член республиканской партии, заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России наиболее вероятны в настоящее время.
В свою очередь Грэм заявил, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.
Напомним, в начале апреля сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долгосрочного мира с Украиной.
Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.
Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект на рассмотрение и там. К тому же, Трамп не сможет ветировать законопроект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.
Одним из предложений было таким, чтобы американский лидер сам решал, против кого вводить санкции. Также администрация Трампа предложила заменить все формулировки с "должно" на "может".
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