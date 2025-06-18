Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России не менее июля. Основная причина – обострение конфликта между Ираном и Израилем, который является приоритетом для Вашингтона.

Сенат США "тормозит" рассмотрение законопроекта о новых санкциях против РФ

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который оградит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения.

Но их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом этого месяца, угасли, поскольку появились другие приоритеты.

В частности, лидеры Республиканской партии хотят, чтобы на следующей неделе законопроект президента Дональда Трампа о налогах и расходах был рассмотрен, а Иран толкает американского лидера на грань прямого военного столкновения. Кроме того, Трамп не дал Сенату "зеленого света" на принятие санкций.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун, член республиканской партии, заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России наиболее вероятны в настоящее время.

Мы очень открыты к переговорам, мы стараемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков. Поделиться

В свою очередь Грэм заявил, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.

Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет. Иран находится в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже. Линдси Грэм Сенатор США

Напомним, в начале апреля сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долгосрочного мира с Украиной.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира.

Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект на рассмотрение и там. К тому же, Трамп не сможет ветировать законопроект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

Однако недавно The Wall Street Journal написало, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэмма, в связи с чем чиновники Белого дома пытаются значительно ослабить меры. Поделиться

Одним из предложений было таким, чтобы американский лидер сам решал, против кого вводить санкции. Также администрация Трампа предложила заменить все формулировки с "должно" на "может".