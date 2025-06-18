Сенат США відклав розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії

Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до липня. Основна причина - загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.
Головні тези:
- Сенат США відклав розгляд законопроєкту про санкції проти Росії щонайменше до липня через пріоритетність ірансько-ізраїльського конфлікту.
- Лідери Республіканської партії підтримують розгляд законопроєкту президента Трампа про податки та витрати, що спричинило відкладення санкцій проти РФ.
- Законопроєкт про санкції передбачає введення жорстких обмежень у разі втрати Росією сумлінних переговорів з Україною.
Сенат США “гальмує” розгляд законопроєкту про нові санкції проти РФ
Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь зосереджуються на переробленій версії свого законопроєкту, який захистить союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією та внесе інші технічні зміни.
Але їхні надії на те, що законопроєкт буде прийнято Сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися інші пріоритети.
Зокрема лідери Республіканської партії хочуть, щоб наступного тижня законопроєкт президента Дональда Трампа про податки та витрати був розглянутий, а Іран штовхає американського лідера на межу прямого військового зіткнення. Окрім того, Трамп не дав Сенату "зеленого світла" на ухвалення санкцій.
Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, член республіканської партії, заявив, що "липневі терміни" для розгляду санкцій проти Росії є найімовірнішими на цей час.
Своєю чергою Грем заявив, що Сенату "доведеться трохи почекати" з санкціями проти Росії, не назвавши конкретних термінів.
Нагадаємо, на початку квітня сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.
Ці санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру. Закон також встановлює 500%-ий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт на розгляд і там. До того ж Трамп не зможе ветувати законопроєкт, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.
Однією з пропозицій було таким, щоб американський лідер сам вирішував, проти кого вводити санкції. Також адміністрація Трампа запропонувала замінити всі формулювання з "повинен" на "може".
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