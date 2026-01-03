"Сэндвич Дракулы" озадачил научное сообщество — фото

Впервые в истории учёные сделали снимки "инкубатора планет". Что важно понимать, речь идет о самом большом планетарном диске, который когда-либо фиксировали вокруг молодой звезды. Астрономы дали ему необычное прозвище - "сэндвич Дракулы" или диск Чивито-Дракулы.
Главные тезисы
- Диск Чивито-Дракулы мог бы местить в себе большую планетную систему.
- Его исследования продолжаются, поэтому конкретные выводы делать пока рано.
"Сэндвич Дракулы" — что о нем сейчас известно
Согласно данным издания gizmodo.com, астрономы смогли обнаружить гигантский диск газа и пыли.
Что важно понимать, он совершает вращение вокруг молодой звезды примерно в 1000 световых годах от Земли, порождая новые планеты.
Ученые обращают внимание на то, что это не только самый большой диск из когда-либо обнаруженных астрономами — его поведение существенно отличается от всех ранее зафиксированных.
Стоит также отметить, что диск простирается почти на 640 миллиардов километров — это примерно в 40 раз шире всей нашей Солнечной системы.
Кроме того, указано, что необычное прозвище "сэндвич Дракулы" (диск Чивито-Дракулы) является своеобразной аллюзией к происхождению двух исследователей, которые изучали этот феномен: одного из Трансильвании (родины Дракулы) и другого из Уругвая — родиной бифштексов).
Этот диск фактически является большой природной лабораторией для изучения формирования планет.
