"Сендвіч Дракули" спантеличив наукову спільноту — фото

Уперше в історії вчені зробили знімки "інкубатора планет". Що важливо розуміти, йдеться про найбільший планетарний диск, який коли-небудь фіксували навколо молодої зірки. Астрономи дали йому незвичне прізвисько — "сендвіч Дракули" або диск Чівіто-Дракули.

"Сендвіч Дракули" — що про нього наразі відомо

Згідно з даними видання gizmodo.com, астрономи змогли виявити гігантський диск газу і пилу.

Що важливо розуміти, він здійснює обертання навколо молодої зірки приблизно за 1000 світлових років від Землі, породжуючи нові планети.

Вчені звертають увагу на те, що це не тільки найбільший диск з коли-небудь виявлених астрономами — його поведінка суттєво відрізняється від усіх тих, що раніше були зафіксовані.

Фото: NASA

Варто також зазначити, що диск простягається майже на 640 мільярдів кілометрів — це приблизно в 40 разів ширше за всю нашу Сонячну систему.

Нові зображення показали надзвичайно хаотичне середовище, зі смугами речовини, що простягаються далі над і під диском, ніж очікувалося. Як не дивно, ці протяжні нитки зосереджені тільки на одній стороні диска.

Окрім того, наголошується, що незвичне прізвисько "сендвіч Дракули" (диск Чівіто-Дракули) є своєрідною алюзією до походження двох дослідників, які вивчали цей феномен: одного з Трансільванії (батьківщини Дракули) та іншого з Уругваю (батьківщини чівіто, культового сендвіча з біфштексом).