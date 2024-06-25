Серьезные проблемы. США упрекнули Украину из-за невыполнения целого пласта требований

Кабинет министров на фоне проблем с коррупцией не полностью выполняет минимальные стандарты для искоренения проблемы торговли людьми. С таким заявлением выступил Государственный департамент США.
Главные тезисы
- Судебная система и полиция Украины остаются ахиллесовой пяткой в борьбе с торговлей людьми.
- Правительство не обеспечило ни одного судебного приговора по делам торговли людьми и не определило ни одной иностранной жертвы.
- Кабмин должен принять кардинальные меры для решения проблемы торговли людьми.
Торговля людьми — до сих пор актуальная проблема в Украине
Американские дипломаты обращают внимание на то, что именно коррупция, прежде всего речь идет о судебной системе и полиции, а также соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, остаются серьезными проблемами в стране.
Несмотря на это, Кабмину удалось выявить больше жертв торговли людьми, чем в предыдущие годы.
Кроме того, правительство продолжает проводить масштабные кампании по повышению осведомленности о координации с международными организациями.
Кабмин сделал слишком мало для решения этой проблемы
Госдеп США также отмечает, что седьмой год подряд правительство не обеспечило ни одного судебного приговора по делам, непосредственно связанным с торговлей людьми.
Более того, сообщается, что Кабмин не идентифицировал ни одну иностранную жертву торговли людьми.
По словам американских дипломатов, недостатки в государственном надзоре за детьми, эвакуированными из украинских заведений опеки, повысили риск торговли ими.
Также Госдеп США упоминает преступления, связанные с торговлей людьми, расследования по которым до сих пор не завершены:
Год назад прокуратура Львова привлекла к ответственности государственного чиновника за якобы секс-трафик во Франции;
Офис генерального прокурора расследовал действия военного командира за якобы принудительную работу;
Киевская городская милиция расследовала действия бывшего замначальника милиции и офицера милиции по подозрению в секс-торговле;
прокуратура предъявила обвинение двум бывшим милиционерам в торговле людьми.
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