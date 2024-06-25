Серьезные проблемы. США упрекнули Украину из-за невыполнения целого пласта требований

Кабинет министров на фоне проблем с коррупцией не полностью выполняет минимальные стандарты для искоренения проблемы торговли людьми. С таким заявлением выступил Государственный департамент США.

Торговля людьми — до сих пор актуальная проблема в Украине

Американские дипломаты обращают внимание на то, что именно коррупция, прежде всего речь идет о судебной системе и полиции, а также соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, остаются серьезными проблемами в стране.

Несмотря на это, Кабмину удалось выявить больше жертв торговли людьми, чем в предыдущие годы.

Кроме того, правительство продолжает проводить масштабные кампании по повышению осведомленности о координации с международными организациями.

Украина не выполнила минимальные стандарты в нескольких ключевых сферах. Судьи продолжали выносить мягкие приговоры, не предусматривавшие тюремное заключение для большинства осужденных торговцев людьми. Это ослабляло сдерживание и подрывало усилия по борьбе с торговлей людьми, — отмечает Госдеп США. Поделиться

Кабмин сделал слишком мало для решения этой проблемы

Госдеп США также отмечает, что седьмой год подряд правительство не обеспечило ни одного судебного приговора по делам, непосредственно связанным с торговлей людьми.

Более того, сообщается, что Кабмин не идентифицировал ни одну иностранную жертву торговли людьми.

По словам американских дипломатов, недостатки в государственном надзоре за детьми, эвакуированными из украинских заведений опеки, повысили риск торговли ими.

Также Госдеп США упоминает преступления, связанные с торговлей людьми, расследования по которым до сих пор не завершены: