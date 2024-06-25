Серйозні проблеми. США дорікнули Україні через невиконання цілого пласту вимог

Кабінет міністрів України на тлі проблем з корупцією не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення проблеми торгівлі людьми. З такою заявою виступив Державний департамент США.

Торгівля людьми — досі актуальна проблема в Україні

Американські дипломати звертають увагу на те, що саме корупція, насамперед йдеться про судову систему та поліцію, а також співучасть офіційних осіб у злочинах, пов’язаних з торгівлею людьми, залишалися серйозними проблемами в країні.

Попри це, Кабміну все-таки вдалося виявити більше жертв торгівлі людьми, ніж у попередні роки.

Окрім того, уряд не зупиняє проводити масштабні кампанії з підвищення обізнаності у координації з міжнародними організаціями.

Україна не виконала мінімальних стандартів у кількох ключових сферах. Судді продовжували виносити м’які вироки, які не передбачали тюремного ув’язнення для більшості засуджених торговців людьми. Це послаблювало стримування та підривало зусилля по боротьбі з торгівлею людьми, — наголошує Держдеп США. Поширити

Кабмін зробив занадто мало для розв’язання цієї проблеми

Держдеп США також наголошує, що сьомий рік поспіль уряд не забезпечив жодного судового вироку у справах, які безпосередньо пов’язані з торгівлею людьми.

Ба більше, наголошується, що Кабмін не ідентифікував жодну іноземну жертву торгівлі людьми.

За словами американських дипломатів, недоліки в державному нагляді за дітьми, евакуйованими з українських закладів опіки, підвищили ризик торгівлі ними.

Також Держдеп США згадує злочини, пов’язані із торгівлею людьми розслідування щодо яких досі незавершені: