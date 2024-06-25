Серйозні проблеми. США дорікнули Україні через невиконання цілого пласту вимог
Категорія
Україна
Дата публікації

Серйозні проблеми. США дорікнули Україні через невиконання цілого пласту вимог

Держдеп США
Держдеп США

Кабінет міністрів України на тлі проблем з корупцією не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення проблеми торгівлі людьми. З такою заявою виступив Державний департамент США.

Головні тези:

  • Судова система та поліція України залишаються ахіллесовою п'ятою у боротьбі з торгівлею людьми.
  • Уряд не забезпечив жодного судового вироку у справах торгівлі людьми та не визначив жодної іноземної жертви.
  • Кабмін повинен ухвалити кардинальні заходи для розв'язання проблеми торгівлі людьми.

Торгівля людьми — досі актуальна проблема в Україні

Американські дипломати звертають увагу на те, що саме корупція, насамперед йдеться про судову систему та поліцію, а також співучасть офіційних осіб у злочинах, пов’язаних з торгівлею людьми, залишалися серйозними проблемами в країні.

Попри це, Кабміну все-таки вдалося виявити більше жертв торгівлі людьми, ніж у попередні роки.

Окрім того, уряд не зупиняє проводити масштабні кампанії з підвищення обізнаності у координації з міжнародними організаціями.

Україна не виконала мінімальних стандартів у кількох ключових сферах. Судді продовжували виносити м’які вироки, які не передбачали тюремного ув’язнення для більшості засуджених торговців людьми. Це послаблювало стримування та підривало зусилля по боротьбі з торгівлею людьми, — наголошує Держдеп США.

Кабмін зробив занадто мало для розв’язання цієї проблеми

Держдеп США також наголошує, що сьомий рік поспіль уряд не забезпечив жодного судового вироку у справах, які безпосередньо пов’язані з торгівлею людьми.

Ба більше, наголошується, що Кабмін не ідентифікував жодну іноземну жертву торгівлі людьми.

За словами американських дипломатів, недоліки в державному нагляді за дітьми, евакуйованими з українських закладів опіки, підвищили ризик торгівлі ними.

Також Держдеп США згадує злочини, пов’язані із торгівлею людьми розслідування щодо яких досі незавершені:

  • Рік тому прокуратура Львова притягнула до відповідальності державного чиновника за нібито секс-трафік у Франції;

  • Офіс генерального прокурора розслідував дії військового командира за нібито примусову роботу;

  • Київська міська міліція розслідувала дії колишнього заступника начальника міліції та офіцера міліції за підозрою в секс-торгівлі;

  • прокуратура висунула звинувачення двом колишнім міліціонерам у торгівлі людьми.

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