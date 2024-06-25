Серйозні проблеми. США дорікнули Україні через невиконання цілого пласту вимог

Кабінет міністрів України на тлі проблем з корупцією не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення проблеми торгівлі людьми. З такою заявою виступив Державний департамент США.
Головні тези:
- Судова система та поліція України залишаються ахіллесовою п'ятою у боротьбі з торгівлею людьми.
- Уряд не забезпечив жодного судового вироку у справах торгівлі людьми та не визначив жодної іноземної жертви.
- Кабмін повинен ухвалити кардинальні заходи для розв'язання проблеми торгівлі людьми.
Торгівля людьми — досі актуальна проблема в Україні
Американські дипломати звертають увагу на те, що саме корупція, насамперед йдеться про судову систему та поліцію, а також співучасть офіційних осіб у злочинах, пов’язаних з торгівлею людьми, залишалися серйозними проблемами в країні.
Попри це, Кабміну все-таки вдалося виявити більше жертв торгівлі людьми, ніж у попередні роки.
Окрім того, уряд не зупиняє проводити масштабні кампанії з підвищення обізнаності у координації з міжнародними організаціями.
Кабмін зробив занадто мало для розв’язання цієї проблеми
Держдеп США також наголошує, що сьомий рік поспіль уряд не забезпечив жодного судового вироку у справах, які безпосередньо пов’язані з торгівлею людьми.
Ба більше, наголошується, що Кабмін не ідентифікував жодну іноземну жертву торгівлі людьми.
За словами американських дипломатів, недоліки в державному нагляді за дітьми, евакуйованими з українських закладів опіки, підвищили ризик торгівлі ними.
Також Держдеп США згадує злочини, пов’язані із торгівлею людьми розслідування щодо яких досі незавершені:
Рік тому прокуратура Львова притягнула до відповідальності державного чиновника за нібито секс-трафік у Франції;
Офіс генерального прокурора розслідував дії військового командира за нібито примусову роботу;
Київська міська міліція розслідувала дії колишнього заступника начальника міліції та офіцера міліції за підозрою в секс-торгівлі;
прокуратура висунула звинувачення двом колишнім міліціонерам у торгівлі людьми.
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