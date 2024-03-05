Издание The New York Times пришло к тому, что Россия решила перенести войну против Украины в воздушное пространство, однако пока она терпит поражения за поражением.

Смена тактики армии РФ. Что важно знать

Как отмечают журналисты, раньше военно-воздушные силы и России и Украины играли вторую скрипку на поле боя.

Однако страна-агрессорка решила резко изменить ситуацию на фронте, ведь ВВС России значительно усилили воздушную войну против ВСУ.

Армия РФ все чаще использует боевую авиацию вблизи линии фронта, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на украинские позиции и расчищать путь для пехоты.

Несмотря на то, что новая тактика России дала ей возможность захватить Авдеевку, иностранные аналитики отмечают, что это все равно серьезный риск для страны-агрессорки.

Украина выигрывает воздушную войну против РФ

Журналисты обращают внимание на то, что украинская армия за считанные дни уничтожила семь российских истребителей Су-34, почти все из которых действовали на востоке страны.

Это произошло всего через несколько дней после того, как был сбит самолет дальней радиолокационной разведки А-50. По словам украинских чиновников, это было частью серии успешных ударов по российским ВВС, в ходе которых Украина сбила 15 самолетов за несколько дней. Поделиться

Иностранные эксперты до сих пор не смогли понять, как Украине удалось добиться таких результатов.

Самая распространенная версия заключается в развертывании украинскими воинами систем ПВО Patriot непосредственно на линии фронта.

Потери Москвы, вероятно, явились результатом определенной взаимосвязи между тем, что российские самолеты были поставлены под удар сбором разведданных Украины об их передвижении и развертыванием систем ПВО для их уничтожения, - предположил директор проекта по противоракетной обороне вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако. Поделиться

Согласно данным аналитиков RUSI, потери российских экипажей достигли около 160 человек, что они охарактеризовали как "серьезную потерю возможностей".