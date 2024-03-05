Видання The New York Times дійшло звертає увагу на те, що Росія вирішила перенести війну проти України у повітряний простір, однак поки вона зазначає колосальних поразок.

Зміна тактики армії РФ. Що важливо знати

Як зазначають журналісти, військово-повітряні сили і Росії, і України відігравали другу скрипку на полі бою.

Однак країна-агресорка вирішила різко змінити ситуацію на фронті, адже ВПС Росії значно посилили повітряну війну проти ЗСУ.

Армія РФ дедалі частіше використовує бойову авіацію поблизу лінії фронту, щоб скидати потужні керовані бомби на українські позиції і розчищати шлях піхоті.

Попри те, що нова тактика Росії дала їй можливість захопити Авдіївку, іноземні аналітики наголошують, що це все одно дуже серйозний ризик для країни-агресорки.

Україна наразі виграє повітряну війну проти РФ

Журналісти звертають увагу на те, що українська армія за лічені дні знищила сім російських винищувачів Су-34, майже всі з яких діяли на сході країни.

Це сталося всього за кілька днів після того, як було збито літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50. За словами українських чиновників, це було частиною серії успішних ударів по російських ВПС, під час яких Україна збила 15 літаків за кілька днів. Поширити

Іноземні експерти досі не змогли зрозуміти, як Україні вдалося досягти таких результатів.

Найпоширеніша версія полягає у розгортанні українськими воїнами систем ППО Patriot безпосередньо біля лінії фронту.

Втрати Москви, ймовірно, були результатом "певного взаємозв'язку між тим, що російські літаки були поставлені під удар" збором розвідданих України про їхнє пересування та розгортанням систем ППО для їхнього знищення, — припустив директор проєкту з протиракетної оборони вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако. Поширити

Згідно з даними аналітиків RUSI, втрати російських екіпажів сягнули близько 160 осіб, що вони охарактеризували як "серйозну втрату можливостей".