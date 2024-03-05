Серйозний ризик. NYT попереджає про зміну тактики армією Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Серйозний ризик. NYT попереджає про зміну тактики армією Росії

авіація РФ
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times дійшло звертає увагу на те, що Росія вирішила перенести війну проти України у повітряний простір, однак поки вона зазначає колосальних поразок.

Зміна тактики армії РФ. Що важливо знати

Як зазначають журналісти, військово-повітряні сили і Росії, і України відігравали другу скрипку на полі бою.

Однак країна-агресорка вирішила різко змінити ситуацію на фронті, адже ВПС Росії значно посилили повітряну війну проти ЗСУ.

Армія РФ дедалі частіше використовує бойову авіацію поблизу лінії фронту, щоб скидати потужні керовані бомби на українські позиції і розчищати шлях піхоті.

Попри те, що нова тактика Росії дала їй можливість захопити Авдіївку, іноземні аналітики наголошують, що це все одно дуже серйозний ризик для країни-агресорки.

Україна наразі виграє повітряну війну проти РФ

Журналісти звертають увагу на те, що українська армія за лічені дні знищила сім російських винищувачів Су-34, майже всі з яких діяли на сході країни.

Це сталося всього за кілька днів після того, як було збито літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50. За словами українських чиновників, це було частиною серії успішних ударів по російських ВПС, під час яких Україна збила 15 літаків за кілька днів.

Іноземні експерти досі не змогли зрозуміти, як Україні вдалося досягти таких результатів.

Найпоширеніша версія полягає у розгортанні українськими воїнами систем ППО Patriot безпосередньо біля лінії фронту.

Втрати Москви, ймовірно, були результатом "певного взаємозв'язку між тим, що російські літаки були поставлені під удар" збором розвідданих України про їхнє пересування та розгортанням систем ППО для їхнього знищення, — припустив директор проєкту з протиракетної оборони вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Згідно з даними аналітиків RUSI, втрати російських екіпажів сягнули близько 160 осіб, що вони охарактеризували як "серйозну втрату можливостей".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія використала проти України за тиждень майже 400 авіабомб — Зеленський
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює дезінформацію про американську хімічну зброю в Україні
хімічна зброя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія здійснила 250 хімічних атак проти ЗСУ в лютому 2024 року
Хімзброя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?